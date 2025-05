Quiénes son los candidatos opositores que se presentarán el domingo a la farsa electoral de Maduro

Henrique Capriles, Manuel Rosales y Juan Requesens participarán de las elecciones del domingo en Venezuela

La oposición en Venezuela concurre dividida a los comicios legislativos y regionales del domingo, en los que dirigentes como Henrique Capriles han instado a la participación, pese a las llamadas a la abstención de los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes siguen reclamando su triunfo en las presidenciales de julio pasado.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora del país, rechaza acudir a estas votaciones bajo el argumento de que en los comicios celebrados el 28 julio de 2024 hubo fraude, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara la victoria de Nicolás Maduro.

La PUD insiste en que el ganador de ese proceso fue González Urrutia, quien en febrero pasado aseguró que la oposición que representa no participaría en las que consideraba “falsas elecciones” regionales y parlamentarias del 25 de mayo y advirtió de que solo habría “comicios legítimos cuando se respete” su reclamado triunfo.

Una mujer vota en Caracas en una imagen de archivo (EFE/Henry Chirinos)

Igualmente, Machado ha reiterado en diversas oportunidades que no se puede participar en esta cita electoral hasta que se “respete” el triunfo en las presidenciales del año pasado.

Sin embargo, varios dirigentes políticos que integran la PUD han manifestado su intención de ser candidatos, como una forma de, argumentan, seguir protestando contra el régimen de Maduro y de no “pasar la página” de lo que, dicen, sucedió el 28 de julio de 2024.

Hasta la fecha, el CNE no ha publicado los resultados desagregados de esos comicios -como establecía su propio cronograma-, que confirmen el proclamado triunfo de Nicolás Maduro, mientras la PUD publicó una página web en la que asegura que con el 85,18% de las actas electorales recopiladas por miembros y testigos de mesa se demuestra el triunfo de González Urrutia, un hecho calificado de falso por el oficialismo.

Henrique Capriles en un recorrido de campaña (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Capriles, a la cabeza

Henrique Capriles es uno de los líderes que encabeza esta cruzada por el voto en las regionales y legislativas del próximo domingo.

Fue uno de los primeros en deslindarse de las posturas de Machado y González Urrutia sobre la abstención, lo que le valió la expulsión de su partido Primero Justicia (PJ), que considera que el ex gobernador “traicionó” la “unidad” antichavista.

El ex gobernador es candidato a diputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), luego de que la Contraloría General levantara la medida de inhabilitación política en su contra impuesta en 2017 por un lapso de quince años. El antichavista asegura que no ha habido negociación alguna con el régimen de Nicolás Maduro.

El opositor venezolano Stalin González (EFE/ Rayner Peña R/Archivo)

En la lista de candidatos al Parlamento le acompañan el ex diputado Stalin González, miembro de la comisión de negociación del antichavismo en el proceso de diálogo con el Ejecutivo, quien ha indicado que los venezolanos no pueden esperar la llegada “de un evento mágico” para producir un cambio político en la nación caribeña.

Asimismo, se suma a la participación electoral el ex candidato presidencial Henri Falcón, junto al ex gobernador del estado Zulia (noroeste) Pablo Pérez y los ex diputados Tomás Guanipa, Luis Florido y Nora Bracho.

Igualmente, el ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, ahora PUD) Jesús Torrealba participa en estos comicios como candidato al Parlamento por Caracas.

Henri Falcon (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Caras conocidas

Juan Requesens, ex diputado del Parlamento y ex dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV), busca ahora ser el gobernador del céntrico estado de Miranda, luego de haber estado preso cinco años, entre 2018 y 2023, con un período en arresto domiciliario, por su presunta participación en un fallido atentado contra Maduro.

Requesens dijo recientemente que en el pasado promovió la abstención, pero que en la actualidad se arrepiente, por lo que ha pedido en diversas oportunidades a la población que el 25 de mayo salga a participar para “resignificar” el voto.

Juan Requesens (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

En el estado Zulia, el actual gobernador, el opositor Manuel Rosales, buscará la reelección convencido de que no debe apartarse ni rendirse y de que no cree en “invasiones extranjeras” ni “sanciones que estrangulan al pueblo”.

Rosales fue candidato a la Presidencia en 2006, frente al entonces mandatario Hugo Chávez (1999-2013), y el año pasado presentó su postulación al mismo cargo, bajo el argumento de mantener a la oposición con opciones para las presidenciales, tras la inhabilitación de María Corina Machado, ganadora de las primarias celebradas en 2023.

Finalmente, Rosales renunció a esta aspiración cuando la PUD decidió que González Urrutia fuera su candidato a la Presidencia.

Manuel Rosales (AP Foto/Matías Delacroix)

En el estado Barinas (oeste), cuna de Chávez, el actual gobernador, el opositor Sergio Garrido, intentará hacerse con la reelección.

Garrido ganó la Gobernación de ese estado en enero de 2022, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la elección de noviembre de 2021 en la región llanera, con el argumento de que el opositor Freddy Superlano, quien venció al entonces candidato oficialista, Argenis Chávez, por un estrecho margen se presentara pese a estar inhabilitado.

(EFE)