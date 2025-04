Persecución en Venezuela: Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, será sometido a una segunda audiencia sin legítima defensa

El yerno de Edmundo González Urrutia, secuestrado hace más de 100 días por el régimen de Maduro, será sometido a una segunda audiencia sin legítima defensa

El yerno del Presidente electo de Venezuela, Rafael Tudares, será sometido a una segunda audiencia en el caso que el chavismo creó en su contra, sin prueba alguna de delitos y sin garantizársele derechos básicos, como el acceso a la legítima defensa.

Mariana González, hija del opositor y esposa de Tudares, informó en sus redes sociales que, recientemente, una defensora pública le comunicó que su pareja, quien está secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro hace 109 días, será juzgado en horas de la noche del próximo 19 de mayo, aunque no tendrá permitido asistir a la citación.

“No me permiten presenciarla, tampoco se me permite aguardar afuera de la sala en la que se haga la audiencia, al menos para verlo, para que sepa que aún estoy aquí, luchando”, sostuvo, antes de recordar que la de su marido es una “situación de desaparición forzada” ya que desde su arresto, el 7 de enero, nunca se le informó su sitio real de reclusión.

“En el centro de detención militar que la Defensora Pública me indica que supuestamente se encuentra, Rodeo I (SESMAS), simplemente no está. He ido constantemente a ese lugar y los efectivos militares que atienden me aseguran que allí no se encuentra”, dijo.

Tudares está en situación de desaparición forzada ya que, desde su detención, nunca se dio cuenta de su real sitio de reclusión (REUTERS)

Más grave aún, González sostuvo que la funcionaria en cuestión confirmó que, recién esta semana, un fiscal del Ministerio Público había “presentado una acusación” en contra de Tudares, con argumentos que no constituyen un delito en lo absoluto.

Por ejemplo, la Fiscalía lo acusa de ser el “representante legal de propiedades” de Edmundo González Urrutia, algo que, no solo “es falso” sino que, además, “si así fuere, no es delito”. A la par, se lo juzgará por ser “el yerno de mi padre”, algo que tampoco constituye un delito, “en modo alguno reviste carácter penal y es una práctica inhumana y un crimen de lesa humanidad”.

“En todo caso, en nada se corresponde con la realidad”, insistió.

De todas formas, los detalles de la causa le son también desconocidos ya que “no se me permite ver el expediente... no puedo verlo, no puedo revisarlo, no puedo leer lo que han presentado supuestamente contra Rafael”, como tampoco puede hacerlo ningún otro familiar ni un abogado privado, algo que constituye una violación de los derechos de la víctima.

La Fiscalía acusa a Tudares de ser yerno de González Urrutia y de, supuestamente, ser representante legal de sus propiedades (EFE)

De hecho, González recordó que ya en febrero pasado su esposo había sido “presentado clandestinamente en horas de la noche ante uno de los tribunales de control de Carcas, sin que se le permitiera acceder a un abogado de confianza, ni tener comunicación con un familiar”.

“La defensora pública encargada de su caso me indicó que ella no estuvo presente en esa audiencia de presentación; es decir, Rafael no tuvo ni un abogado de confianza ni un defensor público en esa audiencia, que al menos trate de defenderlo”, lamentó.

Tudares fue detenido el pasado 7 de enero, tres días antes de la fecha de investidura en Venezuela, en la que el régimen temía que la oposición hiciera valer su triunfo en las urnas y lo dejara fuera del poder.

(Con información de EFE)