La oposición venezolana calificó de “pantomima” la operación en el Esequibo denunciada por Maduro

Un niño pasa conduciendo una motocicleta frente a un mural con el mapa de Venezuela, que incluye el territorio del Esequibo, en el barrio 23 de Enero de Caracas, Venezuela (AP Foto/Matías Delacroix/Archivo)

El coordinador en funciones del comando Mundo con Venezuela, Pedro Antonio de Mendonça, aseguró este martes en Madrid que la “operación de falsa bandera” en el Esequibo denunciada por Maduro el pasado sábado es “una pantomima” para “distraer” de los verdaderos problemas de Venezuela.

Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, dijo que se estaba preparando un “ataque” para “bombardear” la plataforma de la petrolera estadounidense ExxonMobil, que opera en aguas cuya soberanía Caracas disputa con Guyana.

“Tienen pensado y planificado atacar esta plataforma de la ExxonMobil para justificar algún tipo de represalia y de acción contra Venezuela”, agregó la vicepresidenta ejecutiva del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, sin mostrar pruebas.

“Esas acusaciones son una loquera que no tiene base ninguna”, afirmó en Madrid De Mendoça, que coordina los grupos radicados en el exterior de Vente Venezuela -movimiento político que fundó la líder opositora María Corina Machado-, desde que el anterior coordinador fue detenido y encarcelado en Venezuela.

“Obviamente, el Esequibo tendría que formar parte de Venezuela -puntualizó en referencia a la región de Guyana que reivindica Maduro-, pero para recuperarlo lo que hay que hacer es salir del régimen dictatorial y reclamarlo en la Corte Internacional de Justicia”.

“El auténtico problema de Venezuela actualmente no es el Esequibo, son los 903 presos políticos contabilizados a día de ayer, el hecho de que medio país esté a oscuras y que el sueldo de un maestro no pase de cinco dólares y pase hambre”, concluyó.

Pedro Antonio de Mendonça (Instagram)

La oposición venezolana respaldó las sanciones de Trump

La revocación de los premisos para exportar crudo de Venezuela anunciada por Donald Trump “es la vía correcta para hacer caer el régimen de Maduro” y “hay que presionar todavía más en esa dirección”, dijo también Pedro Antonio de Mendonça.

Tras reunirse con la comisión de Asuntos Iberoamericanos de Senado español, De Mendonça aclaró que “la lucha contra el régimen ha entrado en una nueva fase”, después que Maduro fuera investido presidente el pasado mes de enero, “ignorando el resultado de las elecciones presidenciales de julio en las que, como que todo el mundo sabe, ganó la oposición”.

“Ahorita estamos en un momento en el que la gente piensa que no estamos haciendo nada -señaló a la agencia de noticias EFE-, pero no es así. Aunque no haya manifestaciones masivas a la calle, seguimos trabajando de una manera más silenciosa para que Maduro entienda que se tiene que ir”.

En este sentido, De Mendonça destacó que “han pasado muchas cosas en las últimas semanas”, porque el nuevo Gobierno estadounidense de Donald Trump “ha tomado medidas claras”, destinadas “a cortar el dinero que recibe el régimen venezolano de la exportación de petróleo”.

“Hay que seguir por ahí y ser todavía más contundente, tanto desde Estados Unidos como desde Latinoamérica y Europa -defendió-, porque la plata que entra en Venezuela no es para escuelas, hospitales y carreteras, esa plata va a parar a los bolsillos de los mafiosos y a financiar todo el sistema de represión”.

