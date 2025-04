El canciller chileno rechazó las acusaciones del régimen de Maduro sobre el caso Ronald Ojeda

El canciller chileno, Alberto Van Klaveren (EFE/Elvis González/Archivo)

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, respondió con firmeza este miércoles a las declaraciones del fiscal general del régimen de Venezuela, Tarek William Saab, quien acusó al presidente chileno, Gabriel Boric, de instrumentalizar el caso del ex militar venezolano asesinado Ronald Ojeda para atacar a Caracas.

“Ya estamos acostumbrados a estas salidas de un fiscal (Saab) que obviamente es una pieza clave en la maquinaria del Gobierno venezolano”, declaró el canciller chileno a los medios en Nueva Delhi, donde acompaña al presidente Boric en su visita oficial. “No tiene la mínima autoridad para pronunciarse”.

Van Klaveren dijo que “en Venezuela, en estos momentos no existe separación de poderes y la verdad es que no hay que tomar en serio declaraciones que son muy reiteradas de un señor que en realidad no tiene la mínima autoridad para pronunciarse sobre nuestro país (Chile) y sobre nuestra autoridad (la del Gobierno chileno)”.

Foto de archivo del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab (EFE/Miguel Gutiérrez)

Las declaraciones de Van Klaveren son una respuesta directa a las acusaciones que Saab lanzó el pasado lunes contra Boric. El fiscal venezolano afirmó que Boric está utilizando el caso de Ojeda, secuestrado el 21 de febrero de 2024 y encontrado muerto diez días después, para dañar la imagen de Venezuela.

Saab calificó la investigación chilena de “pirata” y “mediocre”, refiriéndose a Boric como “una persona con daños cognitivos básicos”.

Además, Saab acusó directamente a Boric de haber orquestado esa investigación para servir a una narrativa que vincula el caso con la banda Tren de Aragua, un grupo criminal que se originó en Venezuela, al que se le han atribuido crímenes en otros países de la región.

La Fiscalía chilena sospecha de la implicación del régimen de Venezuela, con testigos que aseguran que Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano, encargó el asesinato a la banda.

Ronald Ojeda

El pasado viernes, Van Klaveren se reunió con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para proporcionarle información sobre el asesinato de Ojeda.

Chile considera que estos antecedentes pueden ser relevantes para la investigación que la CPI abrió en 2021 sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ya que la justicia chilena investiga la hipótesis de un móvil político y la posible participación de agentes extranjeros.

Hasta el momento, se han identificado al menos 16 personas involucradas en el crimen de Ojeda, con siete de ellas en Chile, dos en Colombia y otras dos en Estados Unidos. Los detenidos son miembros de una facción del Tren de Aragua, aunque los autores intelectuales del asesinato aún no han sido determinados.

(Con información de EFE)