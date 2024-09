Estados Unidos reiteró su compromiso con la defensa de la democracia en Venezuela y denunció la represión del régimen chavista

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken (EFE/EPA/Shawn Thew)

El jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken habló por teléfono este martes con los opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia para decirles que Washington “seguirá defendiendo el retorno a las libertades democráticas” en Venezuela.

“Blinken elogió su valentía y compromiso con los principios democráticos frente a la brutal represión y la adversidad”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en un comunicado.

La nota no precisa si hablaron de un eventual reconocimiento de González Urrutia como presidente electo, algo que Machado, la principal líder opositora venezolana, reclama desde hace días a la comunidad internacional.

Blinken les aseguró que Estados Unidos “seguirá defendiendo el retorno a las libertades democráticas en Venezuela, luchará para garantizar que se respete la voluntad de los votantes venezolanos y que (el dictador) Nicolás Maduro y sus representantes rindan cuentas por sus actos”, añade Miller.

Asimismo, Blinken elogió la “valentía y el compromiso” de González Urrutia y de Machado “con los principios democráticos frente a la brutal represión”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó la reelección de Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio sin publicar las actas de votación, unos resultados cuestionados dentro y fuera del país.

González Urrutia reivindica su victoria en los comicios del 28 de julio sobre Maduro, proclamado reelecto para un tercer mandato consecutivo de seis años.

La oposición publicó en un sitio web copias de las actas electorales que aseguran que demuestran el triunfo del opositor al chavismo.

Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en una manifestación en Caracas (EFE/ Ronald Peña R.)

Tras ser blanco de una orden de captura, González Urrutia viajó a España para obtener asilo. Machado sigue en Venezuela.

La llamada con Blinken se produjo días después de que Washington impusiera sanciones a 16 funcionarios venezolanos por “fraude electoral”.

El gobierno del presidente Joe Biden se abstuvo de estrechar el cerco sobre el sector petrolero venezolano. Y a pocas semanas de las elecciones presidenciales estadounidenses está por ver si lo hace o lo evita para no exponerse a perder un canal de comunicación con Caracas.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora liderada por Machado, reivindica la victoria de su abanderado, González Urrutia, cuya victoria ha sido reconocida por Estados Unidos.

La principal coalición opositora de Venezuela pidió el lunes a Estados Unidos cancelar las licencias que permiten a Chevron y otras compañías energéticas operar en el país sudamericano para presionar al dictador Nicolás Maduro a negociar una transición del poder.

El llamado provino de un asesor de la campaña de González Urrutia y Machado.

“Queremos que se cancelen… esto es un salvavidas para el régimen”, dijo el asesor Rafael de la Cruz en referencia a las licencias durante un panel de discusión organizado por la organización empresarial Council of the Americas, con sede en Nueva York. “Queremos que todas las compañías petroleras se vayan a Venezuela. Entonces, no se trata de las compañías. Se trata de la situación que está empobreciendo tanto al país que prácticamente toda la población quiere que este régimen se vaya”.

(Con información de AFP y EFE)