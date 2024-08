María Corina Machado: “Nicolás Maduro tiene que entender que está cada día más aislado”

María Corina Machado (EFE/ Henry Chirinos)

A más de una semana de la autoproclamación de Nicolás Maduro tras unas elecciones consideradas fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado volvió a cargar contra el dictador y aseguró que el líder chavista “tiene que entender que está cada día más aislado”

“Lo que ocurrió el domingo y el lunes, quién no lo esperaba era el régimen. No esperaron nunca un nivel de movilización como el que ocurrió en términos de la participación, transversal en todos los sectores de la sociedad, en todos los estados del país. Y muchísimo menos se imaginaron que iba a haber una capacidad organizativa de la magnitud que se desplegó. Nosotros sabíamos que teníamos una estructura poderosa, pero debo decir que me siento orgullosísima por como todo funcionó realmente”, aseguró Machado en una entrevista con los periodistas César Batiz, Ronna Rísquez, Luz Mely Reyes, Víctor Amaya, María Kamila Delgado y Luis Ernesto Blanco.

Edmundo González Urrutia y María Corina Machado (EFE/ Henry Chirinos)

A pesar de la represión masiva, Machado exhortó a la ciudadanía a mantener la serenidad y firmeza, así como a reagrupar sus fuerzas. “Es un momento en el cual debemos encontrar formas y herramientas de presión ciudadana, de denuncia, de protesta, que se mantengan pacíficas”, enfatizó.

En el ámbito internacional, el caso venezolano ha generado una alineación casi unánime en las Américas y Europa, con excepciones en Honduras y Bolivia. “Nadie ha reconocido los resultados que dio el CNE. Al contrario, todo el mundo ha manifestado una absoluta aprehensión”, declaró la líder opositora. Además, resaltó que decenas de gobernantes ya han dado su respaldo a Edmundo González. “El caso venezolano ha unido a todo el mundo y esto está haciendo una escalada progresiva de más y más presión”, dijo Machado.

En tanto, Machado señaló el creciente aislamiento de Nicolás Maduro, tanto a nivel interno como externo. Actualmente, su apoyo se reduce a la alta cúpula militar. “Las Fuerzas Armadas saben lo que pasó en los centros de votación y hay una enorme resistencia en los cuerpos de seguridad militares y civiles para reprimir masivamente”, afirmó.

Machado y González Urrutia encabezan una protesta en rechazo a los resultados oficiales de las elecciones presidenciales (EFE/ Ronald Peña R.)

“Lo importante es que sigamos avanzando con una posición de absoluta firmeza, con la gente comprometida y motivada. En los próximos días habrá nuevas declaraciones, nuevas decisiones, nuevos reconocimientos que le harán entender a Maduro que cada día que pasa está más y más aislado”, agregó la venezolana.

Sobre el rol de Estados Unidos, Machado subrayó su importancia y mencionó el papel del secretario de Estado, Antony Blinken, quien ha enfatizado la necesidad de respetar la voluntad expresada por los venezolanos: “Blinken, con quien yo tuve la oportunidad de conversar y Edmundo González también, ha sido enfático en el sentido de que hay que respetar la voluntad expresada por los venezolanos y que es evidente que González ganó por amplia mayoría la elección”.

Por otro lado, Machado destacó que “este es un momento en el cual el mundo empieza a entender que Maduro ha ido quedando cada vez más aislado a lo interno y a lo externo. Lo que le queda a Maduro es un círculo de la alta cúpula militar. Este es un momento donde hay que mantenerse muy firme y hay que partir de la base de que toda negociación sería favorable. Estamos dispuestos a entablar partiendo del respeto al ejercicio de la soberanía popular expresada el domingo 28 y el reconocimiento de la verdad”.

“Hay una enorme angustia en la sociedad venezolana de que esto se resuelva”, dijo por otro lado Machado, añadiendo que existe una gran madurez en los venezolanos para seguir adelante con las fases necesarias para lograr un cambio.

El camino hacia la jornada del 28 de julio, a pesar de los obstáculos, ha demostrado la madurez creciente en la sociedad venezolana. “Llegar al 28 de julio con una candidatura apoyada por todos los venezolanos y la enorme victoria ha sido monumental”, expresó y resaltó la necesidad de mantener una posición firme y comprometida, con el apoyo constante de la comunidad internacional.

