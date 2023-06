Elecciones en Venezuela: la oposición abrió el proceso de postulación para las primarias

Miembros de la Comisión Nacional de Primarias (CNP) (EFE/ Miguel Gutiérrez)

La oposición venezolana reunida en la Plataforma Unitaria abrió este lunes el proceso de postulación de candidatos a las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre, de las que saldrá el aspirante que se enfrente al chavismo en los comicios presidenciales de 2024.

“Hoy se inicia el período de postulaciones. Nosotros desarrollamos la semana pasada una jornada informativa con los precandidatos”, dijo, durante una entrevista con la emisora local Éxitos, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), Jesús María Casal, sin ofrecer datos sobre el número de inscritos hasta ahora, en caso de que los hubiera.

La CNP aceptará postulaciones, las cuales deben ser presentadas en persona por los precandidatos, hasta el 23 de junio, luego de haber postergado el comienzo de esta fase, inicialmente prevista para el 24 de mayo.

Aunque todavía no se conocen los nombres de quienes formalizarán sus candidaturas, dirigentes como el ex gobernador Henrique Capriles y la ex diputada María Corina Machado ya oficializaron sus aspiraciones en el registro preliminar que arrancó en mayo.

Casal informó que la CNP solicitará hoy ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una reunión, que esperan concretar esta misma semana, para sellar la solicitud de asistencia técnica en las votaciones, un tema que ha sido criticado por algunos sectores del antichavismo que acusan al ente comicial de favorecer al régimen.

Machado y otros dirigentes rechazan que el CNE intervenga en las primarias pues creen que esto pone en peligro el secreto de la identidad de los votantes, un aspecto que, aseguró Casal, se resolverá en el acuerdo de cooperación.

Aunque todavía no se conocen los nombres de quienes formalizarán sus candidaturas, dirigentes como el ex gobernador Henrique Capriles y la ex diputada María Corina Machado ya oficializaron sus aspiraciones (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

“Se ha llegado a un punto en el cual hay protección de la identidad del votante, a pesar de que se use la captahuella, esta tendría solamente la función de evitar usurpación de identidad, pero no se utilizaría para almacenar datos, para conservar datos o levantar listas de opositores”, sostuvo.

Dónde podrán votar los venezolanos en el extranjero

Habrá 80 ciudades, en 31 países, donde los migrantes de la nación caribeña podrán participar en las primarias opositoras del 22 de octubre.

A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Primaria señaló que, en las ciudades, “se instalarán mesas de votación” para que los venezolanos, que previamente actualicen sus datos de residencia en una plataforma digital diseñada para tal fin, puedan votar de forma presencial, presentando su documento de identidad.

Un requisito para la participación será estar inscrito en el Registro Electoral, afirmó Jesús María Casal, quien explicó que las ciudades fueron seleccionadas tras evaluar el número de venezolanos residentes, la ubicación geográfica y su acceso para quienes se encuentran en zonas aledañas.

Casal aseguró que, “en las próximas semanas”, la CNP ofrecerá mayores detalles sobre los pasos a seguir para la actualización de datos y el ejercicio del voto en el extranjero.

La lista incluye 15 localidades de Estados Unidos, 10 de Colombia, ocho de España, cinco de Brasil, cuatro de Italia, cuatro de Chile, tres de México, tres de Canadá, tres de Portugal, dos de Argentina, dos de Ecuador y dos también de Perú.

Además, el antichavismo activará la votación en una sola ciudad de Alemania, Aruba, Australia, Bélgica, Bolivia, Costa Rica, Curazao, Francia, Guatemala, Gran Bretaña, Irlanda, Israel, Noruega, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Suiza, Trinidad y Tobago y Uruguay.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: