Siete escuelas cerradas, fincas inundadas, familias en refugios y más lluvias: la tragedia de los productores en Catatumbo

Mayte Cánovas demuestra cómo está la zona inundada

El 24 de abril de 2022 el agua, como un invasor silencioso, entró a borbotones, cuando un dique se rompió, arrastrando los sueños de las familias productoras del Catatumbo, en el Sur del Lago del Zulia, llevándose sembradíos, reses, enseres. A casi un año de lo ocurrido, hay siete escuelas cerradas, familias en refugio, otras han abandonado la zona, porque todas las fincas perdieron sus cercas, potreros, instalaciones y, en muchos casos, las viviendas no son seguras para ser habitadas. Hace unos días otra vez el agua hizo estragos y se llevó gran parte de los trabajos que se hacían en el boquete del Km 43, impactando sobre los municipios del sur del Lago de Maracaibo: Colón, Francisco Javier Pulgar y Sucre.

José Chacón es sobrino de un productor obligado a abandonar la zona y le dijo a Infobae que “con el cuento de que están haciendo las obras, que no ha sido solución para el problema, hay un negocio con las gandolas de combustible destinada a las obras. Se despachan tres gandolas semanales de gasoil para una grúa y dos máquinas, además de nueve mil litros de gasolina para dos vehículos”.

“Mi familia salió quebrada porque la finquita se la tragó el agua, más los meses de esperar solución; ya casi un año. Los trabajos de reparación se han convertido en el negocio, porque no es solo lo del combustible, sino la venta de arena y tierra para el relleno y para la construcción. En el municipio Colón y Francisco Javier Pulgar hay una empresa de amigos políticos, a quien el Estado le canceló 300 mil dólares por el boquete de El Chama que sigue abierto”, dijo Chacón para finalizar.

Productores indignados ante lo ocurrido

Todos los camellones o pasos agrícolas, de los sectores Caño Caimán, La Florida, Orchila, 13 de abril, km 23, La India, Las Palmas, Altamira, Caño Limones, Caña Dulce, Pampanito y Mochilero, quedaron intransitables sin capa granular y muchos aún siguen inundados, por lo que la única vía de acceso es en lanchas o a caballo. Las aguas caen al río Catatumbo, las que a su vez llevan al río Escalante para desembocar en el río Chama, que nace en el Páramo de Mucuchíes y desemboca en el Lago de Maracaibo.

Siete meses después de haberse roto el muro de contención del río Zulia, que incomunicó a la población de El Guayabo con Encontrados, colapsó el puente a la altura del Km 11, sector La Florida, por lo que Encontrados quedó totalmente incomunicada para salir hacia la capital del municipio. Son zonas de gran comercio de animales en pie, queso, pescado, leche, entre otros.

Mujeres productoras del Catatumbo le dicen a Infobae que cuando hace casi once meses ocurrió la primera inundación el gobierno nacional intervino ante la emergencia, “pero se empecinaron con una empresa; hay un convenio que estipula que el Estado aportaría gasoil, gasolina, maquinaria y mano de obra, mientras los productores aportarían la empresa para la parte de Ingeniería, que seis meses después no avanza hacia una solución, lo que arroja pérdidas para productores y Gobierno”.

Explicaron que si bien es cierto que la decisión de contratar la empresa de Juan de Dios Lacorte Dubu fue el trabajo que ha desarrollado en el Lago de Maracaibo, lo que parece es que no es lo mismo a la hora de hacer trabajos en un río caudaloso como el Zulia, por lo que lleva tres intentos fallidos de cerrar el boquete, durante seis meses, cuando la promesa de la empresa es que se podía hace en cinco semanas.

Desde hace casi 11 meses se rompió el muro de contención del río Zulia

Bajo las aguas

En el Caserío El Rull se fracturaron los puentes de Caño El Tigre, alcantarilla de Ramon Portillo y Puente de Caño Caimán, así como la alcantarilla del Sector Lechozal, antes de llegar a la Hacienda El Destino: eso es parte de la vía nacional y vías de penetración de los camellones 1 y 2, el cual sufrió un boquete de más de 30 metros de ancho, y el Nro 3 de la parroquia Udón Pérez del municipio Catatumbo.

Los 200 alumnos de la Escuela Básica Estadal Udon Pérez se quedaron sin clases porque la escuela se inundó varias veces con las aguas del Rio Zulia; han pasado los meses y hoy solo asiste la mitad de los niños, porque los habitantes se marcharon ante el miedo y la incertidumbre del agua. No es solo la escuela, también el centro de salud de Barrio Adentro y el tendido eléctrico a orillas de la vialidad principal entre El Rull y el km33.

En el sector Caño Caimán, el desbordamiento inundó casi 14 km a lo ancho de los márgenes; los habitantes de los caseríos fueran ubicados en un refugio, que 10 meses y medio después alberga 19 familias. A eso se le suma que 74 familias de los sectores Caña Dulce y Limones están viviendo en el muro de contención, por ser el sitio más alto donde no llega el agua.

No se ha cumplido el cronograma de la solución al problema

Además, hay 7 escuelas cerradas; dos pertenecientes al Gobierno Nacional: la Escuela Básica (EB) Caño Caimán y EB La Florida. Las otras cinco son parte del Gobierno Estadal: EB Roque Alvarado de Caño Caimán, EB Manuel Angeles Medina de Limones, EB Luis Angel Romero de Arañadero, EB Luis Lino Morán de Caña Dulce y EB Rodolfo Segundo Valbuena de Guasimales. Las escuelas de La Florida y Caño Caimán están funcionando en una carpa facilitada por el Gral. Rodríguez de la ZODI Zulia.

Hubo la actuación de ocho Ministerios: Relaciones Interiores Justicia y Paz, Gestión de Riesgo y Protección Civil, Salud (Barrio Adentro), Alimentación, Obras Públicas, Transporte, Canalizaciones y Agricultura y Tierras. También, tres Institutos Nacionales: Canalizaciones (Incanal), Tierras (INTI) y Salud Agrícola Integral (INSAI). Militares: Guardia Nacional, Milicias, Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Zulia, Región de Defensa Integral (REDI) Occidentes, Policía Nacional, Cuerpo de Ingenieros y Armada Venezolana. Además de la Corporación del Zulia (Corpozulia).

Casi once meses después de las inundaciones, el problema sigue ahí. En un informe presentado ante la Asamblea Nacional, a principios de febrero de 2023, se plantea la urgencia por la culminación y cierre del boquete del km 43 del rio Zulia en el municipio Catatumbo, así como el punto crítico de Valderrama y el de la Curva del Diablo; y el boquete Guasimales del Río Catatumbo, parroquia Encontrados.

A su vez, reforzar el muro de contención del Rio Catatumbo en el sector Casa de Caraota, municipio Catatumbo. Culminar los 42 km de Dragado del Caño Caimán, desde el Delta del Escalante, cuyos trabajos se paralizaron hace más de 4 meses. Reforzar y dragar los ríos Zulia, Escalante, Catatumbo y Chama

Es necesario movilizar maquinaria o contratar empresas para reforzar los puntos críticos en nueve sectores del Río Catatumbo y 21 en el Rio Zulia. Dragado y canalización desde el Lago de Maracaibo hasta la bifurcación del rio Chama sector La Fortuna.

Carlos Batucci, presidente de la Asociación de Ganaderos del Sur del Lago de Maracaibo, propuso en noviembre la autoridad única para atender el problema del muro de contención

En noviembre pasado el presidente de la Asociación de Ganaderos del Sur del Lago de Maracaibo, Carlos Batucci, dijo en rueda de prensa que era necesario el nombramiento de una autoridad única para atender el problema en el Sur del Lago “que son más que todo inherentes a la parte agrícola y pecuaria”.

Agregó que “ese gran muro que hay es de más de 170 kilómetros, pero tiene casi 60 años de hecho, que definitivamente ha hecho que se debilite. Si no reestructuramos o reconstruimos parte de ese muro, los que se presentó este año, seguirá presentándose”.

Mujeres productoras de la zona insisten en que rge que se nombre una autoridad única, comprometida con la recuperación de las zonas devastadas que podría ser el ingeniero Frank Colmenares, exdirector Nacional de Gestión de Riesgo del Viceministerio para la Gestión de Riesgo, quien ha estado desde el primer día, trabajando en los 4 municipios afectados.

Las familias del agro aque fueron víctimas de las inundaciones necesitan que se planifique un plan de financiamiento para la recuperación de las unidades de producción.

La familia Fernández, como otras decenas del Sur del Lago, perdió todo lo que tenían en su unidad de producción

Las mujeres a Ceballos

El Comité de Mujeres Agroproductoras, entre las que se encuentra Mayte Cánovas, una de las afectadas por la rotura del muro de contención del río Zulia, en el Catatumbo, estado Zulia, envían comunicación al Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y vicepresidente del Gobierno para la Seguridad Ciudadana, por lo ocurrido el 7 de marzo en el boquete del Km 43. “Le pedimos formalmente que retire a la empresa de Juan de Dios La Corte y coloque otra con suficiente solvencia técnica para hacer los trabajos. Estamos cansadas de tanta improvisación y tanto fracaso”.

“Somos un grupo de mujeres agroproductoras afectadas, que solo queremos regresar a nuestras casas y a nuestra unidades de producción. Es pertinente esta carta para manifestarle que no somos guarimberas ni nada por el estilo, somos productoras y queremos volver a trabajar, prestas a ser útiles en lo que podamos”.

“Ya no es un tema técnico, es un tema económico y financiero”, dicen las mujeres agregando que el Gobierno resulta afectado por “la pérdida de gasoil, gasolina, horas hombre y horas máquina, en una maniobra diseñada por un señor, que ya ha dejado en evidencia su impericia e ignorancia en lo que al río Zulia se refiere”.

Insisten en que la emergencia no se ha solucionado aunque tenga más de 10 meses de haber sucedido, causando que el Estado Venezolano tenga comprometida la seguridad de sus bienes en el Sur del Lago y la de sus pobladores. “La producción agropecuaria está afectada; los pequeños y medianos productores estamos llevando la peor parte, unos sin casa, otros sin rebaño, algunos vendiendo sus unidades de producción a precio de remate, los hay aquellos que están usando ansiolíticos y también los derrotados pensando en terminar con sus vidas”.

La propuesta de la empresa por más de medio millón de dólares

Le recuerdan a Ceballos que se está hablando de 230 mil hectáreas afectadas. “Sabemos de su dedicación, pero los objetivos no han sido alcanzados porque le metieron toda la ficha a un ingeniero terco y empecinado. ¿Cuánto tiempo más ustedes y nosotros debemos esperar para que el señor de la empresa, por fin la pegue y cierre el boquete? Los productores agropecuarios no podemos seguir esperando que el señor aprenda. No Ministro, esto no tiene más espera. Hay que hacer las correcciones del caso y buscar a un grupo de ingenieros hidráulicos que tengan conocimiento sobre el río Zulia y consiga soluciones”.

Están convencidas que se puede lograr el cierre de ese boquete km43, “ya que hace 60 años fue hecho ese muro. No se deje llevar por comentarios malintencionados y en esa estrategia malsana se pierda el recurso técnico y humano que hay en la zona, además del apoyo de muchos productores, que verán con muy buenos ojos esta rectificación, y estarán prestos a apoyar en lo necesario”.

Le recuerdan que “usted tiene el poder de sentar en una mesa a los mejores ingenieros de Venezuela en materia de ríos, porque la despensa de Venezuela lo merece. Solo así podrá ganar la guerra, lo contrario será seguir acumulando batallas perdidas en su haber”.

Finalmente le dicen a Ceballos Ichaso: “Ministro, queremos invitarlo a conocer a quienes integran este grupo de mujeres vilipendiadas, pero firmes en la defensa de lo único que tenemos, nuestras tierras”.

Seguir leyendo: