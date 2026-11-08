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Camperas acolchadas: cómo limpiarlas para mantener en buen estado el relleno

Las recomendaciones de especialistas e instituciones textiles permiten atender este tipo de abrigo con técnicas sencillas y decisiones ajustadas a cada material. Qué significan los símbolos de la etiqueta y qué ciclo conviene elegir

Camperas acolchadas: los pasos clave para limpiarlas y mantener en buen estado su relleno
Antes de lavar una campera acolchada, es necesario revisar las instrucciones de cuidado para elegir el ciclo y el secado adecuados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una campera acolchada puede lavarse en casa sin perder volumen ni forma, siempre que las instrucciones de cuidado admitan el lavado doméstico y se respete el método de secado previsto. El tratamiento depende de los materiales de cada prenda, por lo que no existe una única rutina válida para todos los modelos.

Las instrucciones de cuidado definen la temperatura, ciclo y secado

El primer paso es consultar las instrucciones de cuidado. La Asociación Internacional para el Etiquetado del Cuidado Textil (GINETEX) explica que sus símbolos, contemplados en la norma ISO 3758:2023, informan el tratamiento más intenso que un artículo puede soportar sin daño irreversible. El número dentro de la cuba señala la temperatura máxima; una o dos líneas debajo indican ciclos suave o muy suave.

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El símbolo de secado también requiere atención. El círculo dentro de un cuadrado autoriza el uso de secadora y los puntos indican la intensidad térmica; una cruz sobre ese dibujo lo prohíbe. Si la prenda no admite el lavado en casa o exige limpieza profesional, esa disposición prevalece sobre cualquier recomendación general.

Camperas acolchadas: los pasos clave para limpiarlas y mantener en buen estado su relleno
El agua fría, el ciclo delicado y la ausencia de suavizante ayudan a proteger el relleno de estas prendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de mojar la prenda, conviene vaciar los bolsillos y cerrar el cierre principal y los de los bolsillos. Esto reduce el riesgo de enganches en la tela durante el lavado. La especialista en limpieza Marla Mock, citada por Real Simple, aconseja tratar las manchas localmente antes de lavar toda la campera.

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Para ello, se puede aplicar una pequeña cantidad de detergente líquido suave sobre la zona afectada y frotar con los dedos. El producto debe actuar al menos 15 minutos. Si la marca persiste y las indicaciones permiten el uso de blanqueador, el experto en limpieza Alessandro Gazzo sugiere una pasta de blanqueador de oxígeno y agua. También debe dejarse actuar 15 minutos antes del lavado.

GINETEX establece que un triángulo con dos líneas oblicuas permite blanqueador sin cloro; el triángulo tachado indica que no debe usarse ningún blanqueador.

Lavar campera en lavarropas
Cerrar los cierres y tratar las manchas antes del lavado reduce el riesgo de daños en la tela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lavado a mano evita torsiones sobre el relleno

Cuando la etiqueta permite el lavado a mano, se debe llenar una pileta o recipiente amplio con agua fría y unas gotas de detergente suave. La campera se sumerge y se mueve con delicadeza; Mock recomienda un remojo de entre 15 y 30 minutos.

La asociación internacional advierte que, en ese tipo de lavado, el detergente debe disolverse primero en abundante agua y la prenda no debe frotarse, tirarse ni retorcerse. Al terminar, hay que enjuagar bien y presionar con cuidado para eliminar el exceso de agua. Retorcer la campera puede desplazar o apelmazar el relleno.

Cuando corresponde el secado natural, la prenda debe colocarse en un lugar ventilado. El símbolo de una línea vertical dentro del cuadrado señala que debe colgarse; una línea horizontal, que debe quedar extendida. Una línea oblicua adicional exige hacerlo a la sombra.

Limpiar campera
Retorcer una campera acolchada puede apelmazar su relleno y alterar su forma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo delicado y secado completo ayudan a conservar el volumen

Si el fabricante admite el lavado en lavarropas, Gazzo recomienda agua fría y ciclo delicado. Mock coincide en elegir programas y detergentes para tejidos delicados.

El suavizante debe evitarse porque, según Gazzo, puede aplanar las fibras que dan volumen al abrigo. Una rutina de lavado en máquina puede ordenarse en estos pasos:

  • Revisar la etiqueta y pretratar las manchas.
  • Cerrar cierres y bolsillos antes de colocar la campera en el tambor.
  • Seleccionar agua fría y ciclo delicado, si esas opciones están autorizadas.
  • Usar detergente suave y no agregar suavizante.
  • Comprobar que el enjuague haya eliminado los restos de producto.
Campera en el lavarropas
Las pelotas limpias dentro de la secadora pueden ayudar a redistribuir el relleno, si la prenda admite ese método de secado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secado requiere la misma atención que el lavado. Si la etiqueta autoriza secadora, debe utilizarse temperatura baja. Mock y Gazzo recomiendan incorporar algunas pelotas limpias para ayudar a redistribuir el relleno y recuperar su volumen. El proceso puede requerir más de un ciclo; la prenda debe retirarse únicamente cuando esté completamente seca.

GINETEX señala que el programa de secado suave supone menor acción térmica y que las prendas sensibles al calor o a la deformación no deben entrar en secadora.

Por eso, el control de la etiqueta resulta decisivo: una campera con indicaciones distintas puede requerir secado al aire, mientras que otra puede tolerar el tambor a baja temperatura. En ambos casos, evitar el retorcido, el calor elevado y los productos no autorizados ayuda a conservar la forma y el aislamiento del abrigo.

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