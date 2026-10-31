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El duelo de estilo entre Dua Lipa y Rosalía en Nueva York: cómo llevaron el blanco y negro a otro nivel

De la textura retro de Chanel a la silueta escultural de Schiaparelli, las cantantes convirtieron una paleta bicolor en el gran código de una ceremonia en el Museo de Arte Moderno

Las dos referentes del pop convirtieron la alfombra roja de los Innovator Awards en una exhibición de sastrería, textura y contraste
Las dos referentes del pop convirtieron la alfombra roja de los Innovator Awards en una exhibición de sastrería, textura y contraste
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Bastaron dos colores para jaquear por completo las miradas de Nueva York: Dua Lipa y Rosalía convirtieron el blanco y el negro en un tablero de alta tensión estética. En lugar de recurrir al brillo fácil o al color estridente, las dos referentes del pop global decidieron reducir su lenguaje a lo esencial, demostrando que con los mismos dos tonos una puede construir misterio retro y la otra, pura arquitectura moderna.

El encuentro tuvo lugar en la exclusiva alfombra roja de los WSJ. Magazine Innovator Awards en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, una gala anual que celebra a las figuras más vanguardistas de la cultura, el arte, la tecnología y el diseño.

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Con Rosalía consolidada como una de las grandes protagonistas de la velada al recibir el galardón a la Innovadora del Año en la categoría de Música, la cita no solo reunió a la élite de la industria, sino que se convirtió en una pasarela de alta costura donde el concepto de innovación se tradujo en siluetas memorables.

El duelo de estilo entre ambas artistas ofreció una clase magistral sobre cómo abordar una misma paleta desde dos enfoques distintos: la deconstrucción artesanal frente a la precisión escultural.

Dua Lipa: textura táctil y vanguardismo retro

Dua Lipa eligió un conjunto de tweed claro de Chanel con bordes negros (REUTERS/Bing Guan)
Dua Lipa eligió un conjunto de tweed claro de Chanel con bordes negros (REUTERS/Bing Guan)

La cantante británica apostó por un conjunto de dos piezas firmado por Chanel, perteneciente a sus líneas de alta costura. La pieza central consistió en una falda midi y chaqueta sastre confeccionadas en un tweed claro deshilachado con relieve tridimensional, aportando una cualidad orgánica y táctil que desafió la rigidez tradicional del traje de la maison.

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El tocado asimétrico de plumas negras aportó dramatismo al look de Dua Lipa (REUTERS/Bing Guan)
El tocado asimétrico de plumas negras aportó dramatismo al look de Dua Lipa (REUTERS/Bing Guan)

Los bordes en contraste negro en el cuello, los puños y el bajo acentuaron la silueta, pero fue su accesorio principal el que selló la narrativa: un impactante tocado asimétrico de plumas negras que caía sobre la frente en una línea diagonal dramática.

La cantante británica completó su estilismo con stilettos oscuros y una tobillera de perlas (REUTERS/Bing Guan)
La cantante británica completó su estilismo con stilettos oscuros y una tobillera de perlas (REUTERS/Bing Guan)

Entre guiños al movimiento mod de los años 60 y el misterio del cine negro clásico, Dua Lipa remató el conjunto con stilettos oscuros sobre los que destacaba una fina tobillera de perlas, demostrando que la elegancia tradicional puede convivir con la audacia experimental.

Rosalía: la arquitectura de la silueta y la sastrería surrealista

Rosalía recibió el premio a Innovadora del Año en Música durante la gala celebrada en el MoMA (REUTERS/Bing Guan)
Rosalía recibió el premio a Innovadora del Año en Música durante la gala celebrada en el MoMA (REUTERS/Bing Guan)

En el extremo opuesto de la ejecución formal, Rosalía se decantó por la audacia arquitectónica de Schiaparelli, bajo la visión de Daniel Roseberry. La intérprete lució una chaqueta negra ceñida con ricos bordados y relieves oscuros sobre tejido satinado, cuya estructura se quebraba en el centro mediante un nudo frontal que daba paso a una atrevida abertura vertical sobre el torso.

La artista española lució una chaqueta negra bordada de Schiaparelli, diseñada bajo la dirección de Daniel Roseberry (REUTERS/Bing Guan)
La artista española lució una chaqueta negra bordada de Schiaparelli, diseñada bajo la dirección de Daniel Roseberry (REUTERS/Bing Guan)

Esta pieza superior, de marcada inspiración histórica y surrealista, encontró su equilibrio perfecto en una falda columna de satén blanco impoluto que caía con fluidez impecable hasta el suelo.

El nudo frontal y la abertura vertical sobre el torso definieron la silueta elegida por Rosalía (REUTERS/Bing Guan)
El nudo frontal y la abertura vertical sobre el torso definieron la silueta elegida por Rosalía (REUTERS/Bing Guan)

Fiel a su evolución estética hacia el minimalismo refinado, Rosalía prescindió de accesorios invasivos y apostó por un recogido pulido con efecto tirante y un maquillaje de acabado “clean look”, permitiendo que la tensión geométrica de las prendas y la pureza de las líneas corporales fueran las protagonistas absolutas.

Cara Delevingne: el contrapunto andrógino de la sastrería conceptual

Cara Delevingne sumó una tercera interpretación del blanco y negro con una propuesta de sastrería andrógina (REUTERS/Bing Guan)
Cara Delevingne sumó una tercera interpretación del blanco y negro con una propuesta de sastrería andrógina (REUTERS/Bing Guan)

Completando la narrativa cromática de la noche, la modelo y actriz Cara Delevingne ofreció una lectura alternativa del código blanco y negro, alejándose de los cánones de silueta convencionales para abrazar la sastrería andrógina y deconstruida.

La modelo y actriz combinó un traje fluido de acabado satinado con un blazer negro estructurado (REUTERS/Bing Guan)
La modelo y actriz combinó un traje fluido de acabado satinado con un blazer negro estructurado (REUTERS/Bing Guan)

Su propuesta apostó por un juego de proporciones deliberadamente holgadas (oversized), combinando un traje interior fluido de efecto arrugado y acabado satinado tipo túnica con un blazer negro de corte sastre estructurado.

El impacto del diseño radicó en sus detalles de corte conceptual: un cuello de camisa almidonado de inspiración eduardiana dispuesto de forma abierta y asimétrica sobre el escote, acompañado por una faja larga con flecos que acentuaba la verticalidad del conjunto y un parche gráfico botánico cosido en la manga. Con un peinado de ondas al agua con fijación húmeda y una mirada ahumada penetrante, Delevingne aportó la dosis dandi y rebelde que cerró un trío de apariciones inolvidables en el MoMA.

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