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Los 10 lugares más aterradores y fascinantes para vivir Halloween alrededor del mundo

De Salem y sus juicios por brujería al castillo de Drácula en los Cárpatos, un recorrido por ciudades y escenarios atravesados por leyendas, rituales ancestrales y celebraciones

Halloween combina antiguas tradiciones celtas, relatos populares y celebraciones contemporáneas que transforman ciudades de todo el mundo durante octubre
Halloween combina antiguas tradiciones celtas, relatos populares y celebraciones contemporáneas que transforman ciudades de todo el mundo durante octubre
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Hace más de 2.000 años, las tribus celtas apagaban los fuegos de sus hogares cada noche del 31 de octubre creyendo que una densa niebla abría un portal invisible entre el reino de los vivos y el de los muertos.

Aquel antiguo ritual de supervivencia, conocido como Samhain, evolucionó hasta convertirse en una de las industrias culturales y turísticas más fascinantes del planeta: Halloween.

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Hoy en día, millones de personas viajan por todo el mundo no para huir de los espíritus, sino para sumergirse en leyendas góticas, arquitectura medieval y festividades ancestrales que transforman por completo las ciudades durante un buen rato.

En la antesala de Halloween, un recorrido por 10 destinos que figuran en distintas guías internacionales de viajes y se destacan por sus leyendas, su patrimonio histórico y las celebraciones locales de esta fecha

Salem, Estados Unidos

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Salem recuerda los juicios por brujería de 1692 con recorridos históricos, disfraces y actividades del festival Haunted Happenings

En 1692, un brote de paranoia colectiva y fanatismo puritano desató los infames juicios por brujería de Salem, culminando con la ejecución de personas inocentes. Siglos después, la ciudad resignificó su doloroso pasado para convertirse en la capital de la brujería moderna y la tolerancia histórica.

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Durante todo octubre, la localidad celebra el festival Haunted Happenings, un evento multitudinario que colma las calles de ferias esotéricas, obras teatrales interactivas y desfiles temáticos. Recorrer el Charter Street Cemetery o visitar la emblemática Witch House permite conectar de primera mano con la memoria histórica de Nueva Inglaterra bajo una atmósfera otoñal inigualable.

Derry, Irlanda del Norte

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Derry celebra Halloween con desfiles, espectáculos de fuego e instalaciones artísticas junto a sus murallas del siglo XVII

Ubicada en Irlanda del Norte, la histórica ciudad amurallada de Derry ostenta el título indiscutido de albergar el evento de Halloween más grande de Europa. Su propuesta recupera con orgullo las raíces gaélicas del Samhain celta, fusionando mitología ancestral con un despliegue escénico moderno.

A lo largo de sus murallas defensivas del siglo XVII se organiza la ruta Awakening the Walled City Trail, un espectáculo inmersivo de proyecciones lumínicas, acróbatas callejeros e instalaciones de fuego que desemboca en un colosal desfile carnavalesco sobre el río Foyle.

Castillo de Bran, Rumania

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El Castillo de Bran, en los montes Cárpatos, es uno de los destinos más asociados con la figura literaria de Drácula

Enclavada en los fríos desfiladeros de los montes Cárpatos en Rumania, esta fortaleza medieval del siglo XIV es universalmente conocida como el Castillo de Drácula. Aunque su conexión con el príncipe guerrero Vlad el Empalador es en parte mito literario, el edificio encarna la esencia gótica de la obra de Bram Stoker.

Cada noche de brujas, la fortaleza abre sus puertas para recorridos nocturnos a través de pasadizos secretos, escaleras de madera crujientes y una fiesta de disfraces en carpas señoriales que atrae a fanáticos del horror gótico de todo el globo.

Oaxaca, México

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En Oaxaca, las celebraciones por el Día de Muertos llenan las calles de comparsas, flores de cempasúchil, velas y música

Aunque en México no se festeja el Halloween anglosajón tradicional, su sincronía con el Día de Muertos ofrece una de las vivencias espirituales más deslumbrantes del planeta.

En la ciudad de Oaxaca, el luto se transforma en una fiesta comunitaria de aromas y colores donde las almas regresan a convivir con los vivos.

Las muerteadas barriales llenan las avenidas de música de viento y comparsas, mientras que los panteones de Santa Cruz Xoxocotlán se iluminan con miles de velas, incienso de copal y alfombras de flores de cempasúchil.

Edimburgo, Escocia

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El Samhuinn Fire Festival recrea en Edimburgo el cambio de estación con fuego, danza y personajes inspirados en antiguas tradiciones paganas

La capital escocesa posee un magnetismo siniestro natural gracias a sus estrechos callejones medievales (closes), sus historias de ladrones de tumbas y su pasado de ejecuciones públicas.

Durante la noche del 31 de octubre, la cima de Calton Hill se convierte en el escenario del Samhuinn Fire Festival, una monumental recreación pagana donde compañías de danza y fuego representan la batalla entre el verano y el invierno.

Quienes buscan misterio subterráneo exploran las cámaras subterráneas de South Bridge Vaults y el célebre cementerio de Greyfriars Kirkyard.

Nueva Orleans, Estados Unidos

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Nueva Orleans celebra Halloween con desfiles de carrozas, disfraces y referencias a las leyendas del vudú y los cementerios de la ciudad

La mística de Luisiana se nutre de leyendas de piratas, mansiones aristocráticas marcadas por crímenes del siglo XIX y la profunda influencia espiritual del vudú de Nueva Orleans.

El evento estrella de la temporada es el desfile Krewe of Boo, que recorre el Barrio Francés arrojando regalos desde imponentes carrozas escultóricas inspiradas en monstruos clásicos.

Por la noche, las reuniones de disfraces copan Frenchmen Street, al tiempo que los viajeros visitan los panteones con criptas sobre el nivel del suelo, como el histórico Cementerio de San Luis No. 1.

Sleepy Hollow, Estados Unidos

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Sleepy Hollow revive cada octubre el universo del Jinete sin Cabeza, el personaje creado por el escritor Washington Irving

Inmortalizado por el cuento de Washington Irving sobre el aterrador Jinete sin Cabeza, este enclave histórico a orillas del río Hudson es la quintaesencia del otoño estadounidense.

Su mayor atracción durante estas fechas es The Great Jack O’Lantern Blaze, una monumental intervención artística en la que más de siete mil calabazas talladas a mano se iluminan simultáneamente para formar esculturas gigantescas, arcos y criaturas fantásticas.

Los recorridos con linternas por el Sleepy Hollow Cemetery completan una escapada perfecta para los amantes de la literatura de misterio.

Praga, República Checa

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La arquitectura gótica de Praga y sus leyendas sobre alquimistas y fantasmas ofrecen un escenario habitual para recorridos nocturnos en octubre

La capital checa parece haber sido diseñada expresamente para albergar historias de alquimistas, verdugos medievales y autómatas de barro como el mítico Golem.

Durante finales de octubre, la niebla nocturna sobre el río Moldava envuelve las estatuas góticas del Puente de Carlos, ofreciendo un escenario sobrecogedor.

Las rutas temáticas de fantasmas guían a los visitantes por los callejones oscuros del barrio judío de Josefov y los pasadizos medievales subterráneos de la plaza central, complementándose con excursiones al impactante Osario de Sedlec en la cercana Kutná Hora.

Venecia, Italia

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La niebla y las mareas altas de otoño transforman los canales de Venecia en un paisaje asociado con relatos de misterio y antiguas epidemias

Cuando el otoño avanza sobre la laguna veneciana, las mareas altas y la espesa bruma marina transforman la ciudad de los canales en un laberinto silencioso y fantasmal.

Lejos de la luminosidad del verano, a finales de octubre Venecia recupera su historia de plagas medievales y sociedades secretas mediante exclusivos bailes de máscaras de Halloween celebrados en palazzos antiguos frente al Gran Canal.

Caminar sin rumbo por los distritos desiertos de Cannaregio o contemplar la enigmática isla de Poveglia desde la distancia brinda una experiencia refinada y sugerente.

Tokio, Japón

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Tokio convirtió Halloween en una gran celebración de disfraces, maquillaje y cultura cosplay

La metrópoli nipona reinterpretó la celebración occidental despojándola de cualquier tinte ritual para convertirla en el mayor escaparate de diseño, maquillaje y caracterización del continente asiático.

El evento insignia es el Ikebukuro Halloween Cosplay Festival, una cita anual que convoca a más de cien mil aficionados vestidos con réplicas hiperrealistas de personajes de anime, manga y videojuegos de terror.

Sumado a las atracciones temáticas de Halloween Horror Nights en parques de diversiones, Tokio demuestra cómo la temporada puede vivirse desde una vanguardia visual absolutamente moderna.

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