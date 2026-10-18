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Zac Efron cumple 39 años: de ídolo adolescente a galán de Hollywood, así fue la evolución de sus looks

El actor estadounidense consolidó un guardarropa de básicos, capas funcionales y sastrería informal que equilibra comodidad y estilo

Zac Efron, un hombre caucásico con barba y sudadera gris, sentado en un coche, mirando al frente. Viste gafas de sol negras con reflejos azules y blancos
A lo largo de su carrera, Zac Efron adoptó una paleta de colores centrada en tonos neutros como negro, gris, azul marino y beige con el paso de los años
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Zac Efron llega a los 39 años con un estilo definido por prendas básicas, capas funcionales y sastrería descontracturada. Lejos de una imagen recargada, el actor estadounidense construye sus looks con piezas reconocibles: camisetas lisas, denim oscuro, chaquetas de cuero o tipo bomber, zapatillas y botas.

Su evolución acompaña el paso de los años y de sus proyectos. El vestuario juvenil y californiano de sus primeros años de exposición pública dio lugar a una propuesta más sobria, con una paleta de colores centrada en negro, gris, azul marino, blanco, beige y tonos tierra.

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La fórmula no depende de tendencias pasajeras: prioriza siluetas simples, materiales resistentes y combinaciones que funcionan tanto para una salida informal como para una aparición pública.

La camiseta lisa negra funciona como la prenda base que el actor coloca debajo de abrigos y chaquetas estructuradas (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)
La camiseta lisa negra funciona como la prenda base que el actor coloca debajo de abrigos y chaquetas estructuradas (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)

La base del look está en las prendas esenciales

La camiseta blanca o negra es uno de los elementos más repetidos en el estilo de Zac Efron. Suele llevarla debajo de una chaqueta estructurada, una sobrecamisa o un abrigo, una decisión que reduce el contraste entre las prendas y mantiene el conjunto ordenado.

El denim también ocupa un lugar central. Los jeans oscuros, de corte recto o ligeramente ajustado, le permiten armar equipos con botas de cuero, zapatillas clásicas o calzado deportivo.

El resultado se apoya en una regla sencilla: cuando la parte inferior es neutra, una campera de cuero, un abrigo de paño o una camisa con textura puede sumar presencia sin alterar el equilibrio del look.

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La sastrería que Zac Efron utiliza en la alfombra roja evita la rigidez mediante camisas abiertas en el cuello o remeras lisas (REUTERS/Aude Guerrucci)
La sastrería que Zac Efron utiliza en la alfombra roja evita la rigidez mediante camisas abiertas en el cuello o remeras lisas (REUTERS/Aude Guerrucci)

En sus apariciones más informales, el actor recurre a buzos con capucha, gorras y gafas de sol. Son accesorios habituales en los traslados y en los conjuntos de inspiración deportiva, aunque suelen aparecer dentro de combinaciones de colores limitadas.

Las chaquetas definen la identidad de sus conjuntos

Si hay una prenda que articula el vestuario de Zac Efron es la chaqueta. Las bombers, las cazadoras de cuero, el denim y los abrigos de paño le permiten modificar una base muy sencilla sin cambiar su estilo general.

La bomber jacket funciona como una de sus elecciones más versátiles. Combinada con remera, pantalón oscuro y zapatillas, ofrece una alternativa urbana que no exige demasiados accesorios.

Los abrigos largos de paño y las telas como terciopelo o tweed aportan variedad a los conjuntos para climas fríos (REUTERS/Mario Anzuoni)
Los abrigos largos de paño y las telas como terciopelo o tweed aportan variedad a los conjuntos para climas fríos (REUTERS/Mario Anzuoni)

En cambio, las chaquetas de cuero llevan el conjunto hacia un registro más marcado, especialmente cuando se usan con jeans negros y botas.

Para eventos o climas más fríos, Efron suele reemplazar esas capas por un abrigo largo o por blazers de texturas visibles. El terciopelo, el tweed y los tejidos de punto aparecen como recursos para dar relieve a una vestimenta de colores neutros.

La sastrería se aleja del traje rígido

En alfombras rojas y estrenos, Zac Efron no abandona por completo su identidad casual. Aunque utiliza trajes de tonos oscuros, suele evitar el exceso de accesorios y prefiere camisas abiertas en el cuello, remeras lisas o calzado menos solemne que el zapato clásico.

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El uso de jeans oscuros de corte recto o ajustado facilita la combinación con prendas de textura en la parte superior (Media Mode/The Grosby Group)

Esta elección mantiene una continuidad con sus looks diarios. Un blazer gris sobre camiseta negra, por ejemplo, conserva la sencillez de su vestuario informal y suma una capa más pulida.

La sastrería no aparece como un uniforme distante, sino como una extensión de sus prendas básicas.

El contraste entre una prenda formal y otra cotidiana es uno de los recursos más visibles de su estilismo. Un saco puede convivir con denim oscuro; un abrigo largo, con zapatillas; y una camisa de lino, con pantalones de silueta relajada. La intención está en evitar que el conjunto parezca excesivamente calculado.

Calzado y accesorios para completar sin recargar

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Los zapatos y los accesorios definen el equilibrio entre lo deportivo, lo urbano y lo clásico en el estilo del actor (The Image Direct/The Grosby Group)

Las zapatillas clásicas, las botas de cuero y los modelos de inspiración militar forman parte de su rotación de calzado. Cada alternativa modifica el tono del conjunto: las zapatillas llevan el look hacia una estética más deportiva, mientras que las botas aportan estructura a los jeans y las chaquetas.

Los accesorios suelen ser limitados. Anteojos de sol, una gorra, un reloj o alguna pulsera bastan para cerrar la combinación. Esa moderación es importante para entender el estilo del actor: el foco permanece en el corte de las prendas y en las capas, no en objetos que compitan entre sí.

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