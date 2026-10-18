7 ideas para combatir el aburrimiento sin salir de casa

Los pasatiempos de interior ofrecen alternativas sencillas para aprovechar el tiempo libre durante los días fríos o lluviosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los pasatiempos de interior permiten reservar tiempo de ocio sin convertirlo en una obligación. La elección puede partir de materiales sencillos, movimiento o preparación de alimentos, según el interés y espacio disponible.

Una revisión de datos de más de 93.000 personas de 65 años o más en 16 países halló una asociación entre tener un pasatiempo y una mayor satisfacción con la vida, menos síntomas depresivos y mejor salud autopercibida.

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El resultado es observacional, por lo que no demuestra causalidad, según Harvard Health Publishing. La periodista y desarrolladora de recetas Melissa Kravitz Hoeffner reunió siete alternativas para practicar puertas adentro en un artículo de Martha Stewart, sitio especializado en estilo de vida.

1. La cerámica manual se puede iniciar con arcilla de secado al aire o porcelana fría

La cerámica manual permite crear objetos domésticos con arcilla de secado al aire o porcelana fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta actividad no exige torno ni horno si se utiliza arcilla que seca al aire o porcelana fría. Con rodillo y cuchillo para manualidades se pueden modelar piezas de uso doméstico, como una bandeja para dejar objetos.

Los kits para principiantes pueden reunir arcilla, herramientas y pintura. Antes de empezar, conviene leer las indicaciones de uso y secado del material elegido.

2. Pintar por números aporta una guía para comenzar

La pintura por números facilita el aprendizaje de técnicas artísticas mediante imágenes divididas por colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los kits de pintura por números dividen una imagen en áreas señaladas y asignan colores para completarlas. Hay opciones pensadas para acuarela y acrílico.

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Quienes prefieran pintar a mano alzada pueden recurrir a tutoriales o cuadernos de práctica. Otra posibilidad consiste en decorar tazas o vajilla que ya se tenga en casa. El objetivo puede ser practicar una técnica, elaborar un objeto decorativo o preparar un regalo.

3. Los bloques de construcción admiten proyectos individuales o compartidos

Los bloques de construcción promueven proyectos individuales, en pareja o junto a la familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los juegos de construcción con ladrillos encastrables cuentan con modelos de mayor complejidad destinados a personas adultas, desde edificios hasta escenas inspiradas en el cine.

El pasatiempo admite una dinámica individual, en pareja o en familia. También se pueden buscar piezas y conjuntos de segunda mano o en redes locales de intercambio, una alternativa para reutilizar materiales.

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4. Tejer, bordar y coser requieren herramientas básicas

El tejido, el crochet, el bordado y la costura requieren herramientas básicas y práctica progresiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tejido, crochet, bordado y la costura reúnen técnicas textiles que pueden realizarse en distintos lugares de la casa. Cada actividad exige materiales específicos:

Agujas e hilo o lana para tejer y hacer crochet

Bastidor, aguja e hilos de bordar para el bordado

Aguja, hilo, tela y tijeras para costura

Estos oficios permiten avanzar con ejercicios elementales y patrones de distintos niveles. La guía citada sugiere consultar materiales de iniciación antes de elegir un proyecto.

5. La caligrafía parte de trazos y práctica repetida

La caligrafía mejora mediante la repetición de trazos y el uso de alfabetos de referencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caligrafía propone trabajar letras manuscritas con una secuencia de trazos. Puede practicarse con una pluma de inmersión, que toma tinta de un recipiente separado, y un alfabeto de referencia que muestre el orden y la dirección de cada movimiento.

Las tarjetas, sobres y señaladores de lugar son soportes posibles para aplicar el aprendizaje. La práctica sostenida resulta necesaria para incorporar el control del trazo.

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6. El entrenamiento de fuerza puede hacerse en el hogar

El entrenamiento de fuerza en casa incorpora pesas de mano o artículos domésticos como latas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza puede incluir pesas de mano o artículos domésticos que aporten resistencia, como latas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas adultas realicen actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o mayor que involucren los principales grupos musculares dos o más días por semana.

Además de actividad aeróbica regular, en sus recomendaciones sobre actividad física. Para quienes no elijan esa opción, la nota de Martha Stewart menciona el baile guiado desde casa como otra actividad basada en el movimiento.

7. Fermentar y encurtir alimentos amplía las tareas de cocina

La fermentación y los encurtidos permiten preparar alimentos en frascos siguiendo procedimientos seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fermentación y el encurtido permiten preparar alimentos en frascos dentro del hogar. Mantener un fermento de masa madre y hornear con ese leudante es una puerta de entrada; también se pueden probar los encurtidos o la elaboración de cerveza.

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Estas preparaciones requieren seguir procedimientos seguros y específicos para cada receta. Reutilizar frascos de segunda mano, siempre que estén aptos para ese uso, puede servir para almacenar o regalar las preparaciones.

La elección de un pasatiempo no demanda permanencia: si una propuesta no despierta interés, puede dejarse de lado y probar otra. La evidencia disponible vincula las actividades de ocio con resultados favorables de bienestar, pero no reemplaza la atención profesional ante problemas de salud física o mental.