Tendencias

7 ideas para combatir el aburrimiento sin salir de casa

Opciones creativas, manuales y físicas para aprovechar una tarde de lluvia o una jornada de bajas temperaturas.

Vista cenital en acuarela con tijeras, hilos, bastidores de bordado, bolsas de tela, velas encendidas y una taza de café.
Los pasatiempos de interior ofrecen alternativas sencillas para aprovechar el tiempo libre durante los días fríos o lluviosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los pasatiempos de interior permiten reservar tiempo de ocio sin convertirlo en una obligación. La elección puede partir de materiales sencillos, movimiento o preparación de alimentos, según el interés y espacio disponible.

Una revisión de datos de más de 93.000 personas de 65 años o más en 16 países halló una asociación entre tener un pasatiempo y una mayor satisfacción con la vida, menos síntomas depresivos y mejor salud autopercibida.

PUBLICIDAD

El resultado es observacional, por lo que no demuestra causalidad, según Harvard Health Publishing. La periodista y desarrolladora de recetas Melissa Kravitz Hoeffner reunió siete alternativas para practicar puertas adentro en un artículo de Martha Stewart, sitio especializado en estilo de vida.

1. La cerámica manual se puede iniciar con arcilla de secado al aire o porcelana fría

Una persona esculpe un objeto de arcilla azul con una herramienta fina sobre un escritorio de madera repleto de herramientas de arte.
La cerámica manual permite crear objetos domésticos con arcilla de secado al aire o porcelana fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta actividad no exige torno ni horno si se utiliza arcilla que seca al aire o porcelana fría. Con rodillo y cuchillo para manualidades se pueden modelar piezas de uso doméstico, como una bandeja para dejar objetos.

Los kits para principiantes pueden reunir arcilla, herramientas y pintura. Antes de empezar, conviene leer las indicaciones de uso y secado del material elegido.

2. Pintar por números aporta una guía para comenzar

Un lienzo de pintura por números a medio pintar sobre una mesa de madera con tarros de pintura, pinceles, un vaso con agua y un manual.
La pintura por números facilita el aprendizaje de técnicas artísticas mediante imágenes divididas por colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los kits de pintura por números dividen una imagen en áreas señaladas y asignan colores para completarlas. Hay opciones pensadas para acuarela y acrílico.

PUBLICIDAD

Quienes prefieran pintar a mano alzada pueden recurrir a tutoriales o cuadernos de práctica. Otra posibilidad consiste en decorar tazas o vajilla que ya se tenga en casa. El objetivo puede ser practicar una técnica, elaborar un objeto decorativo o preparar un regalo.

3. Los bloques de construcción admiten proyectos individuales o compartidos

Un niño y una niña sentados en una mesa manipulan bloques de construcción, circuitos, herramientas, manuales abiertos, un multímetro y varios componentes.
Los bloques de construcción promueven proyectos individuales, en pareja o junto a la familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los juegos de construcción con ladrillos encastrables cuentan con modelos de mayor complejidad destinados a personas adultas, desde edificios hasta escenas inspiradas en el cine.

El pasatiempo admite una dinámica individual, en pareja o en familia. También se pueden buscar piezas y conjuntos de segunda mano o en redes locales de intercambio, una alternativa para reutilizar materiales.

4. Tejer, bordar y coser requieren herramientas básicas

Una persona con gafas sentada en un sillón, tejiendo a crochet con hilo multicolor. Hay una planta junto a la ventana y una estantería al fondo.
El tejido, el crochet, el bordado y la costura requieren herramientas básicas y práctica progresiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tejido, crochet, bordado y la costura reúnen técnicas textiles que pueden realizarse en distintos lugares de la casa. Cada actividad exige materiales específicos:

  • Agujas e hilo o lana para tejer y hacer crochet
  • Bastidor, aguja e hilos de bordar para el bordado
  • Aguja, hilo, tela y tijeras para costura

Estos oficios permiten avanzar con ejercicios elementales y patrones de distintos niveles. La guía citada sugiere consultar materiales de iniciación antes de elegir un proyecto.

5. La caligrafía parte de trazos y práctica repetida

Primer plano de una persona escribiendo con una pluma fuente en un cuaderno con texto en español; una taza de café humeante y gafas están cerca.
La caligrafía mejora mediante la repetición de trazos y el uso de alfabetos de referencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caligrafía propone trabajar letras manuscritas con una secuencia de trazos. Puede practicarse con una pluma de inmersión, que toma tinta de un recipiente separado, y un alfabeto de referencia que muestre el orden y la dirección de cada movimiento.

Las tarjetas, sobres y señaladores de lugar son soportes posibles para aplicar el aprendizaje. La práctica sostenida resulta necesaria para incorporar el control del trazo.

6. El entrenamiento de fuerza puede hacerse en el hogar

Mujer joven en ropa deportiva haciendo ejercicio con dos botellas de agua en un salón con sofá, ventana y estantería.
El entrenamiento de fuerza en casa incorpora pesas de mano o artículos domésticos como latas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza puede incluir pesas de mano o artículos domésticos que aporten resistencia, como latas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas adultas realicen actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o mayor que involucren los principales grupos musculares dos o más días por semana.

Además de actividad aeróbica regular, en sus recomendaciones sobre actividad física. Para quienes no elijan esa opción, la nota de Martha Stewart menciona el baile guiado desde casa como otra actividad basada en el movimiento.

7. Fermentar y encurtir alimentos amplía las tareas de cocina

Primer plano de tres frascos de vidrio llenos de encurtidos caseros (pepinos, cebollas, zanahorias), con etiquetas simples y atados con hilo, sobre una superficie de madera.
La fermentación y los encurtidos permiten preparar alimentos en frascos siguiendo procedimientos seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fermentación y el encurtido permiten preparar alimentos en frascos dentro del hogar. Mantener un fermento de masa madre y hornear con ese leudante es una puerta de entrada; también se pueden probar los encurtidos o la elaboración de cerveza.

Estas preparaciones requieren seguir procedimientos seguros y específicos para cada receta. Reutilizar frascos de segunda mano, siempre que estén aptos para ese uso, puede servir para almacenar o regalar las preparaciones.

La elección de un pasatiempo no demanda permanencia: si una propuesta no despierta interés, puede dejarse de lado y probar otra. La evidencia disponible vincula las actividades de ocio con resultados favorables de bienestar, pero no reemplaza la atención profesional ante problemas de salud física o mental.

Temas Relacionados

CreatividadEntrenamiento de fuerzaNewsroom BUEOcioPasatiempoActividad fisicaTejerCoserPintar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo recuperar una salsa cortada y evitar que se separe al cocinar

Técnicas simples de temperatura, mezcla e incorporación de ingredientes ayudan a conservar una textura pareja en preparaciones caseras elaboradas con manteca, leche, queso o huevo

Cómo recuperar una salsa cortada y evitar que se separe al cocinar

Cómo la operación del Papa León XIV puso en el centro de la escena mundial el futuro del cáncer de pulmón

El diagnóstico precoz y la posterior cirugía del Pontífice reavivaron la discusión sobre localizar tumores a tiempo, el impacto de la contaminación ambiental —tan determinante como el cigarrillo— y la era de los tratamientos personalizados

Cómo la operación del Papa León XIV puso en el centro de la escena mundial el futuro del cáncer de pulmón

Por qué miles de mujeres postergan la mamografía, incluso cuando reconocen su importancia

Un informe nacional detectó una brecha entre la intención de cuidar la salud mamaria y la posibilidad concreta de sostener controles periódicos, marcada por desinformación, dificultades de acceso y desigualdades económicas

Por qué miles de mujeres postergan la mamografía, incluso cuando reconocen su importancia

“Si los hijos nunca se frustran, no aprenderán a resolver problemas”: claves para maternar con límites y criar con autonomía

Muchos niños y adolescentes pueden tener dificultades para tolerar la frustración y esperar resultados inmediatos. En el Día de la Madre, especialistas explican a Infobae por qué evitarles cada dificultad puede afectar sus recursos emocionales y qué responsabilidades pueden asumir según su edad

“Si los hijos nunca se frustran, no aprenderán a resolver problemas”: claves para maternar con límites y criar con autonomía

Un vino para cada mamá: cómo elegir la botella ideal según su personalidad

En el Día de la Madre, una copa puede convertirse en un regalo con intención. Desde la que siempre encuentra un motivo para brindar hasta la romántica, la viajera o la amante del aire libre, opciones para acompañar sus gustos y celebrar con ella

Un vino para cada mamá: cómo elegir la botella ideal según su personalidad

DEPORTES

Fue mamá, dejó el fútbol profesional durante 7 años y volvió para firmar una página histórica en la Copa Libertadores femenina

Fue mamá, dejó el fútbol profesional durante 7 años y volvió para firmar una página histórica en la Copa Libertadores femenina

Con su jefe prófugo, la barra de Racing tiene nuevo líder: sus antecedentes y la interna que genera preocupación

Jugó en Racing e Independiente y fue mundialista con la Selección: “Scaloni es como Bilardo y Menotti juntos”

Fue héroe de la Generación Dorada, rechazó jugar en los Spurs y se convirtió en comentarista de la NBA: “Esto es lo que quiero”

Le dio una brutal paliza a su rival, obligó al rincón a tirar la toalla y retuvo el título mundial: el fulminante KO de Daniel Dubois

TELESHOW

“Mi capricho es ley”, el recuerdo del Zorrito Von Quintiero y Fernando Samalea sobre el MTV Unplugged de Charly García

“Mi capricho es ley”, el recuerdo del Zorrito Von Quintiero y Fernando Samalea sobre el MTV Unplugged de Charly García

Helmut Ditsch buscó ocho años dónde dejar las cenizas de su esposa y lo hizo película: “El lugar gritó ‘soy la última morada’”

Zorrito Quintiero y Fernando Samalea celebran el MTV Unplugged de Charly García: “Detrás de ese genio hay una persona cariñosa”

El director Martín Saban reflexionó sobre el presente la ficción argentina: “Contar nuestra cultura es una obligación”

Marcada por el dolor y la resiliencia familiar, Trinidad Grehan Podestá convirtió un sueño de infancia en una obra propia en el Teatro Maipo

INFOBAE AMÉRICA

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentarán cara a cara en su primer debate a una semana del balotaje en Brasil

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentarán cara a cara en su primer debate a una semana del balotaje en Brasil

Nueve presos salen por día de la cárcel en Uruguay sin un lugar adonde ir: el círculo que los expone a volver al penal

Chile declaró la emergencia climática preventiva en dos regiones tras la avalancha mortal en la cordillera de Los Andes

Protestas en Francia: el Gobierno pidió a fiscales medidas “extremadamente firmes” para los culpables de los destrozos

La Justicia de Bolivia dictó prisión preventiva para un ex fiscal involucrado en la investigación por narcotráfico contra Roger Mariaca