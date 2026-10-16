Jenna Ortega, la chica de oro en el Festival de Londres: del vestido satinado al tocado que sumó romanticismo

Jenna Ortega asistió al Festival de Cine de Londres con un vestido satinado dorado para el estreno de Klara and the Sun. (REUTERS/Hiba Kola)

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Del negro al oro, Jenna Ortega cambió de registro en la presentación de “Klara and the Sun” en el Festival de Cine de Londres. La actriz, que semanas atrás celebró sus 24 años, dejó por una noche las transparencias oscuras y los guiños góticos para llevar un vestido lencero de satén de seda color miel, firmado por Torlowei, con encaje negro sobre el escote y aplicaciones florales que recorrían la falda.

El gesto que terminó de definir el conjunto estuvo sobre su cabello: un tocado calado en tono amarillo mostaza enmarcó su rostro y sumó una referencia antigua a una silueta de líneas limpias. Detrás de la elección estuvo el estilista Enrique Melendez, colaborador habitual de la protagonista de Merlina.

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El diseño lució tirantes finos y aplicaciones florales de encaje negro distribuidas sobre el escote y los laterales. (REUTERS/Hiba Kola)

El contraste con el turquesa y el tocado dorado completaron el look

La elección tuvo un efecto particular frente al fondo turquesa instalado para la premiere. El brillo del tejido cambió según el ángulo de los flashes y destacó los contrastes entre el vestido, los dibujos florales oscuros y la escenografía. La actriz completó el atuendo con anillos en ambas manos y mantuvo una presencia sobria, con los brazos a los costados durante buena parte de la sesión de fotos.

La actriz completó el atuendo con anillos en ambas manos y mantuvo una presencia sobria frente a las cámaras. (REUTERS/Hiba Kola)

Su cabello castaño oscuro cayó suelto sobre los hombros, peinado con ondas suaves y una raya apenas centrada. Sobre la cabeza llevó una pieza dorada calada, de textura abierta, que sumó un aire romántico al conjunto sin competir con el encaje del vestido. La pieza dorada y los accesorios de manos completaron un estilismo de contrastes definidos.

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La actriz complementó su peinado suelto con una pieza dorada calada y anillos en ambas manos. (REUTERS/Hiba Kola)

El accesorio sobre el cabello fue uno de los elementos que separó el look de una fórmula clásica de vestido de noche. Su tono dorado reforzó la paleta del vestido y se integró con el resto de la propuesta. La combinación entre el peinado suelto y la estructura calada evitó una apariencia rígida.

La presencia de Jenna Ortega en Londres se produjo en el marco del estreno mundial de “Klara and the Sun”, adaptación de la novela homónima publicada en 2021 por el escritor británico Kazuo Ishiguro, ganador del Premio Nobel de Literatura.

La combinación entre el peinado suelto y la estructura calada evitó una apariencia rígida. (REUTERS/Hiba Kola)

Ortega interpreta a Klara, una compañera artificial que llega a la vida de Josie, una adolescente enferma encarnada por Mia Tharia. El elenco incluye a Amy Adams, Natasha Lyonne, Steve Buscemi y Aran Murphy.

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Jenna Ortega y Amy Adams: un encuentro que reforzó el contraste cromático

Amy Adams lució un conjunto en blanco y negro que contrastó con la propuesta cromática de Ortega en la alfombra roja. (REUTERS/Hiba Kola)

En uno de los momentos de la noche, Amy Adams acompañó a Ortega frente al panel promocional de la película. Ambas actrices se ubicaron muy cerca, con una composición visual construida a partir del contraste entre sus elecciones de vestuario.

Adams lució un vestido negro largo de silueta recta y escote descubierto, cubierto en la parte superior por una pieza blanca drapeada que rodeaba hombros y brazos. Frente a ese conjunto de blanco y negro, el vestido dorado de Ortega introdujo una superficie más luminosa. El encuentro entre ambas actrices reforzó el contraste cromático de la alfombra roja. También estuvieron presentes Florence Pugh y Rachel Forman-

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Florence Pugh, Amy Adams, Jenna Ortega y Rachel Forman. (REUTERS/Hiba Kola)

El estreno formó parte de la programación del Festival de Cine de Londres, que presentó la producción antes de su llegada a las salas. En declaraciones recogidas por Variety, Ortega explicó que espera que la película invite a las personas a alejarse por un momento de computadoras y teléfonos para prestar atención a quienes tienen cerca. La reflexión conecta con uno de los ejes de “Klara and the Sun”: la relación entre los seres humanos, la tecnología y la compañía artificial.