Las 7 ciudades construidas de barro que deslumbran al mundo y desafían el paso del tiempo

Las construcciones de barro han resistido siglos de tormentas, terremotos y el paso del tiempo gracias a técnicas ancestrales

Guardar

Mucho antes de que el hormigón y el acero rediseñaran las grandes metrópolis, la humanidad levantó imperios, rascacielos y fortalezas utilizando únicamente lo que tenía bajo los pies: tierra, paja, agua y el calor del sol.

Lejos de ser estructuras endebles, estas maravillas arquitectónicas de barro —dispersas desde los desiertos de Oriente Medio hasta los valles de América— llevan siglos desafiando tormentas de arena, terremotos y el paso del tiempo.

PUBLICIDAD

Gracias a una ingeniería ancestral que garantiza un aislamiento térmico perfecto y a una tradición comunitaria que renueva sus fachadas año a año, estas metrópolis de arcilla no solo son un testimonio vivo del pasado: hoy inspiran a la arquitectura del futuro por su sostenibilidad absoluta.

Existen siete maravillas que demuestran que la arquitectura del futuro bien podría mirarse en el espejo del pasado. Lejos de ser vestigios frágiles del ayer, las metrópolis de arcilla se erigen como un testimonio de resiliencia, comunidad e inteligencia ecológica, recordándonos que el material más innovador para construir refugios sostenibles siempre estuvo bajo nuestros propios pies.

PUBLICIDAD

De fortalezas legendarias a rascacielos milenarios, un recorrido visual estos destinos del planeta donde el suelo se convirtió en arte y refugio.

1. Shibam, en Yemen: la proeza de los rascacielos de barro en el desierto

Shibam, en Yemen, es conocida como el “Manhattan del desierto” por sus rascacielos de barro del siglo XVI (Pexels)

Conocida como la “Manhattan del desierto”, Shibam es una metrópolis fortificada del siglo XVI amurallada en apenas medio kilómetro cuadrado. Alberga casi 500 torres residenciales de ladrillos de adobe que alcanzan hasta los 11 pisos de altura, convirtiéndola en el conjunto de edificios de tierra más alto del mundo.

PUBLICIDAD

Para soportar semejante peso, sus muros de base superan el metro de ancho y carecen de ventanas en los primeros niveles, donde se guardaba el ganado y el grano. A mayor altura, las paredes se vuelven más delgadas para albergar las zonas residenciales. Para evitar que las lluvias erosionen la arcilla, los habitantes aplican periódicamente un revoque protector de cal y arcilla, manteniendo viva una joya de densidad urbana y sostenibilidad ancestral.

2. Gran Mezquita de Djenné, en Malí: el templo de arcilla más grande del mundo

La Gran Mezquita de Djenné, en Malí, es el edificio de barro más grande del mundo y centro de un festival anual de restauración comunitaria (Photo by OUSMANE MAKAVELI / AFP)

Ubicada en el delta del río Níger, la Gran Mezquita de Djenné es la mayor estructura de tierra sin cocer del planeta. Construida sobre una plataforma de tres metros de altura para evitar inundaciones, sus muros de hasta 60 cm de grosor ofrecen una masa térmica natural que mantiene fresco el interior durante el día y retiene el calor para la noche.

PUBLICIDAD

Su rasgo más famoso son los torons, cientos de vigas de madera de palma que sobresalen de las fachadas. Estas vigas absorben tensiones estructurales y funcionan como andamios permanentes para el Crepissage: un festival anual donde toda la comunidad se reúne para restaurar a mano el revestimiento de barro antes de la época de lluvias.

3. Aït Benhaddou, en Marruecos: la fortaleza de barro rojo de las caravanas

El ksar de Aït Benhaddou muestra sus edificaciones de adobe iluminadas por la luz del atardecer, con montañas áridas al fondo. (Pixabay)

En las estribaciones del Alto Atlas se alza Aït Benhaddou, un ksar (pueblo fortificado) del siglo XI estratégico para las antiguas caravanas del Sahara. Construido con tierra apisonada y arcilla roja, este complejo destaca por sus kasbahs (viviendas familiares defensivas) decoradas con motivos geométricos tallados en la misma tierra.

PUBLICIDAD

Su diseño urbano fue concebido para la guerra: pasajes oscuros, muros ciegos y callejones en zigzag destinados a desorientar invasores. Además de su genio defensivo y su fama cinematográfica (escenario de Gladiador y Game of Thrones), la masa del adobe ofrece una climatización pasiva ideal frente a los climas extremos de la montaña.

4. Arg-e Bam, en Irán: la ciudadela con aire acondicionado de la antigüedad

Arg-e Bam, en Irán, es la mayor ciudadela de adobe del mundo y destaca por su sistema de refrigeración natural y canales subterráneos (Wikipedia)

Arg-e Bam es la fortaleza de adobe más grande del planeta, con más de 180.000 metros cuadrados. Erigida en el Imperio Aqueménida, floreció como un punto neurálgico e industrial de la Ruta de la Seda.

PUBLICIDAD

Su verdadero logro es la ingeniería climática e hidráulica. La ciudadela utilizaba qanats (canales subterráneos que traían agua de montaña evitando la evaporación) y badgirs (torres de viento de arcilla que captaban las brisas superiores y las hacían pasar sobre agua). Este sistema creaba una refrigeración evaporativa natural milenios antes de la invención de la electricidad.

5. Chan Chan, en Perú: la metrópolis de adobe más extensa de América

Las estructuras de adobe del sitio arqueológico de Chan Chan en Perú se encuentran bajo una cubierta de protección. (Pexels)

Cerca de Trujillo se extienden las ruinas de Chan Chan, la capital del Reino Chimú (900 d.C.) y la ciudad de barro más grande de la América precolombina. Con 20 kilómetros cuadrados y 10 ciudadelas amuralladas, albergó a más de 30.000 habitantes.

PUBLICIDAD

Sus muros perimetrales de adobe, de hasta 12 metros de altura, fueron diseñados con bases trapezoidales anchas para absorber ondas sísmicas. Lo más llamativo son sus miles de metros cuadrados de relieves tallados directamente en el barro, con motivos de peces, nutrias y redes marinas que rendían culto al océano.

6. Ichan Kala, en Uzbekistán: la joya amurallada del desierto de Karakum

Ichan Kala, en Uzbekistán, es una ciudad amurallada de barro que resistió tormentas de arena y terremotos durante siglos (Pixabay)

Ichan Kala es el recinto amurallado de la antigua ciudad oasis de Khiva, último refugio para las caravanas antes de cruzar el desierto hacia Irán. La ciudadela está protegida por un imponente muro de barro apisonado de 10 metros de alto y dos kilómetros de perímetro.

PUBLICIDAD

El secreto de su durabilidad radica en la arcilla rica en sal del lugar, que aporta una resistencia elástica frente a terremotos y tormentas de arena. Su atractivo radica en el contraste visual entre la textura mate del adobe y los brillantes azulejos cerámicos turquesas y cobalto de sus minaretes.

7. Taos Pueblo, en EEUU: mil años de arquitectura de tierra viva

Taos Pueblo, en Estados Unidos, es una comunidad nativa que preserva técnicas de construcción milenarias y rechaza servicios modernos para mantener la tradición (Wikipedia)

En Nuevo México se encuentra Taos Pueblo, un asentamiento nativo habitado de forma ininterrumpida desde hace más de mil años. Sus estructuras escalonadas de varios niveles están hechas de adobe de alta montaña (tierra, agua y paja).

Sus gruesos muros aíslan de las nevadas invernales y del calor estival. Originalmente no tenían puertas en la planta baja; se ingresaba por el techo con escaleras retráctiles por defensa. Hoy sigue siendo una comunidad viva que rechaza la electricidad y el agua corriente en el recinto sagrado, conservando la tradición de revocar sus casas a mano cada primavera.