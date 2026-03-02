Cómo los símbolos de la cultura argentina brillan en la moda global: el fenómeno en las pasarelas de Milán

La especialista ejemplificó con lo visto en un desfile en Milán

La analista de tendencias Gaba Najmanovich fue entrevistada en Infobae en Vivo para analizar un fenómeno que estuvo presente en la Semana de la Moda de Milán: la "meta-argentinidad".

Durante la charla en Infobae a la Tarde, Najmanovich explicó cómo esta tendencia, que se expresó con fuerza en el desfile de Moschino dirigido por el argentino Adrián Appiolaza, sintetiza una forma renovada y orgullosa de identidad argentina que hoy repercute tanto en el consumo local como en la escena internacional.

El fenómeno de la meta-argentinidad

“Me parece interesante lo que estamos viendo en el desfile de Moschino. Es la cúspide de un momento que venimos siguiendo desde 2023”. Allí, símbolos nacionales como Eva Perón, el Obelisco y Mafalda irrumpieron en la pasarela, fusionando la memoria colectiva argentina con la alta costura internacional.

Gaba Najmanovich, experta en pensamiento complejo, participa en una edición de Infobae en Vivo, compartiendo su análisis y reflexiones

Según contó la especialista, identificó en 2023 esta tendencia de consumo. “Es una argentinidad orgullosa, sobre todo bastante urbana, cómica, irónica y que trata de hacerle un poco la contra a las fuerzas igualadoras y aplastantes de la globalización”, explicó.

Además, remarcó que este fenómeno no es exclusivo de Argentina: “Esto no es algo que pase solamente en Argentina, pasa en todo el mundo. Nos volvemos para adentro, nos volvemos hacia lo local para defender lo que es nuestro”.

Símbolos nacionales y relecturas audaces

La colección Otoño-Invierno 2026 de Moschino, desplegó íconos argentinos desde un enfoque irreverente. Eva Perón apareció pixelada sobre una remera, el Obelisco fue reinterpretado en un vestido de silueta marcada y Mafalda estampó su clásico “¡¡BASTA!!” en camisetas, llevando el humor gráfico a la escena global.

El desfile incorporó además el color y los ornamentos del fileteado porteño en vestidos y accesorios, junto con guiños al gaucho y al campo argentino. Uno de los gestos más lúdicos fue la transformación de la bolsa de churros en un accesorio de lujo, un guiño popular que conectó con la memoria afectiva de varias generaciones.

El desfile de Moschino llevó símbolos argentinos a la alta costura internacional

Najmanovich subrayó que la meta-argentinidad atraviesa distintos planos del consumo y la vida cotidiana: “Lo ves en absolutamente todos los matices del consumo, no es solamente la moda”. Mencionó el regreso de los bodegones y la celebración de la gastronomía nacional como señales de esta revalorización de lo propio. “Más Chaleras, están haciendo medialunas, no están haciendo más croissants”, ejemplificó.

El fenómeno también se expande a la viralidad en redes sociales: “En redes decís Argentina y te hiciste viral”. Según Najmanovich, esta tendencia es visible en la forma en que los creadores de contenido resignifican lo local y logran alto impacto al vincularse con temas o símbolos nacionales.

Factores que impulsan la tendencia

Para la especialista, el surgimiento de la meta-argentinidad es una reacción frente a la homogeneización que impone la globalización. “El surgimiento de movimientos localistas como respuesta a las fuerzas aplastantes e igualadoras de la globalización. Me tratan de comer, bueno, vuelvo a lo mío. Trato de reconectar con mi herencia, proteger mi herencia y de repente estamos todos comiendo en el bodegón”, explicó.

Gaba Najmanovich destacó el auge de una identidad argentina renovada y orgullosa

Según su análisis, la tendencia recorrió diferentes etapas: “Pasó por innovadores, pasó por mayorías más adeptas al cambio y el año pasado lo vimos en gente que le cuesta mucho cambiar. Entonces, verla ahora internacionalizada también nos habla de una suerte de saturación y también de una nueva etapa”.

“La aparición de una tendencia aún más autóctona, que es lo que yo veo que está pasando ahora, más Cazzu, Milo J y narrativas más gauchescas. Eso ya no es Meta-Argentinidad, es una tendencia nueva que nos habla de cuestiones aún más de herencia del argentino. Una tendencia ya no tan urbana, ya no es el fileteado porteño y la cara de Evita”, explicó.

El Mundial 2022: punto de partida de la euforia colectiva

Najmanovich identificó al Mundial de 2022 como el germen de esta idea: “2022 fue indefectiblemente el germen de la Meta-Argentinidad y esos momentos de liminalidad, esos momentos donde la sociedad fue una, sin grieta, todos pudimos festejar, todos tuvimos al mismo ídolo y donde todo el mundo tomaba mate y los chicos tomaban mate aun cuando viven en Europa hace un montón de tiempo”.

Para la especialista, esa alegría y euforia compartida “fue el germen que después se fue expresando a través de distintas áreas de consumo”.

Según la exerta, la gastronomía argentina vive una revalorización con el regreso de bodegones y medialunas

También destacó la importancia de pequeños gestos cotidianos: “La celebración del sifón de soda, la celebración de la pizza argentina. Hay pequeños hechos de consumo que nos indican y nos llevan a percibir a esta argentinidad renovada y orgullosa”.

“Hoy es internamente el peso de lo federal. Empezamos a encontrarnos con una nueva tendencia que se ancla más en lo realmente, en lo autóctono y no tan porteño, no tan urbano”, observó.

Además, destacó la prominencia que adquirió el carnaval y la aparición de artistas jóvenes que fusionan trajes tradicionales del norte argentino con moda contemporánea a través de plataformas como Instagram y TikTok. “Esto te pone de manifiesto que está empezando a crecer otra expresión de lo que puede ser la argentinidad”, concluyó.

