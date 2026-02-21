Las nuevas siete maravillas del mundo para 2026, según un ranking internacional

La lista de las siete maravillas del mundo 2026 resalta destinos que equilibran tradición, accesibilidad y sostenibilidad (Andina)

Un nuevo ranking, realizado por Condé Nast Traveler anunció su selección de las siete maravillas del mundo 2026, destacando destinos únicos elegidos por su riqueza cultural, natural e histórica.

El medio especializado destaca que actualmente solo la Gran Pirámide de Guiza sobrevive de entre las siete maravillas originales. La propuesta para este año surge ante la necesidad de identificar maravillas extraordinarias y disponibles para ser visitadas en esta era, combinando atractivos de metrópolis artísticas, parajes remotos y enclaves gestionados por comunidades y autoridades locales.

1- Matera, Italia

Matera, Italia, se posiciona como capital cultural y punto de encuentro artístico en el Mediterráneo (REUTERS/Yara Nardi)

Matera, en Italia, lidera la lista como Capital Mediterránea de la Cultura y el Diálogo en 2026. Durante todo el año, será sede de residencias artísticas, exposiciones, talleres, cine y espectáculos.

El entorno de sus calles y callejones, situados sobre cuevas paleolíticas, refuerza su carácter histórico, con antiguos refugios transformados en hoteles de lujo. Además, se destacó la atmósfera inmersiva de Matera, ideal para quienes recorren su red de escalinatas y plazas.

2- Parque Nacional Banff, Canadá

El Parque Nacional Banff, en Canadá, suma nuevas rutas de tren y experiencias naturales durante la Copa Mundial de la FIFA (Wikimedia)

El Parque Nacional Banff, en Canadá, se presentó como una alternativa diversa que trasciende su fama por el esquí. En 2026, se inaugurará una ruta de tren entre Banff y el Parque Nacional Jasper, disponible en los meses de junio y julio, coincidiendo con la Copa Mundial de la FIFA en el país.

El parque, célebre por sus lagos de color turquesa y valles boscosos, ofrece actividades como senderismo, equitación, escalada, y excursiones al glaciar Athabasca y al monte Sulphur.

3- Bradford Pennines Gateway, Reino Unido

El Bradford Pennines Gateway representa la fusión entre protección ambiental y legado literario en el Reino Unido

El Bradford Pennines Gateway, en el Reino Unido, representa un modelo de equilibrio entre sostenibilidad y tradición. Bajo una iniciativa ecológica impulsada por la monarquía, se protegen 1.272 hectáreas de páramos ligados a la memoria de las hermanas Brontë. Nuevos senderos señalizados permiten conocer puentes medievales, cascadas ocultas y aldeas textiles, en paisajes que influyeron en la literatura inglesa.

Estos caminos entrelazan los viejos pueblos de lana en una auténtica red de viaje pausado.

4- Ruinas de Djemila, Argelia

Las ruinas de Djemila, en Argelia, conservan vestigios romanos poco explorados y son patrimonio africano de relevancia internacional

Las ruinas de Djemila, en Argelia, destacan como enclave arqueológico del patrimonio africano menos recorrido por el turismo global. Esta ciudad, fundada por el emperador Septimio Severo como retiro para centuriones romanos, conserva foros, basílicas y arcos entre montañas abiertas.

De acuerdo con los arqueólogos citados por Condé Nast Traveler, menos del 40% del sitio fue excavado hasta la fecha, lo que incrementa su atractivo para viajeros interesados en el descubrimiento de vestigios originales.

5- Islas Feroe, Atlántico Norte

Las Islas Feroe destacan por su accesibilidad mejorada y una oferta gastronómica basada en productos regionales y mariscos (Adobe Stock)

Las Islas Feroe, en el Atlántico Norte, brillan por su mayor accesibilidad tras la reanudación del vuelo directo Londres-Vagar.

El archipiélago ofrece paisajes de acantilados, pueblos de tejados verdes y una destacada gastronomía local. Su capital, Tórshavn, suma prestigio con restaurantes innovadores como Raest, que se centran en productos regionales, algas y mariscos.

6- Parque Nacional Richtersveld, Sudáfrica

El Parque Nacional Richtersveld, en Sudáfrica, permite descubrir arte rupestre ancestral y avistar fauna silvestre en paisajes minerales únicos

El Parque Nacional Richtersveld, en Sudáfrica, sorprende por su inmensidad mineral junto a la frontera con Namibia. Allí subsiste el pueblo Nama, y el parque contiene arte rupestre con antigüedades calculadas entre 200 y 10.000 años, reflejo de rituales ancestrales y danzas chamánicas. El campamento Tatasberg proporciona alojamiento a quienes desean avistar fauna silvestre, como águilas pescadoras y cebras de montaña.

7- Parque Nacional El Imposible, El Salvador

El Parque Nacional El Imposible, en El Salvador, se distingue por su biodiversidad, rutas históricas y presencia de especies emblemáticas (Cortesía Medio Ambiente)

El Parque Nacional El Imposible, en El Salvador, cierra la selección como espacio de biodiversidad y aventura en Centroamérica. Sus cañones inaccesibles, cascadas y la existencia de pumas poco comunes sustentan parte de su mística. El parque es atravesado por la histórica ruta del café, una travesía que los cafetaleros locales realizan aún hoy, cruzando puentes y terrenos empinados con mulas. Una placa recuerda: “Mayo 1968 – ya no es imposible”.

Esta edición de las siete maravillas del mundo 2026, busca transformar la mirada sobre los viajes en los próximos años, promoviendo destinos que invitan a explorar, disfrutar y proteger. Cualquier reutilización de este contenido requiere la autorización expresa del medio.