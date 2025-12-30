Tendencias

Receta de tallarines orientales con pollo y verdura, rápida y fácil

La elaboración de este plato permite aprovechar vegetales disponibles en casa y disfrutar de sabores inspirados en la cocina asiática sin ingredientes difíciles, con un tiempo total de preparación estimado en 25 minutos

La receta de tallarines orientales
La receta de tallarines orientales con pollo y verduras ofrece una opción rápida, sabrosa y saludable inspirada en la cocina asiática - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar tallarines orientales con pollo y verduras es una excelente opción cuando se busca un plato sabroso, saludable y rápido de elaborar. Esta receta permite disfrutar en casa de los aromas y sabores característicos de la cocina asiática sin necesidad de ingredientes difíciles de conseguir ni de técnicas complejas. Además, es una alternativa perfecta para aprovechar verduras disponibles en la heladera, resultando en un plato completo y lleno de color.

Este tipo de fideos salteados, inspirados en el clásico chow mein chino, se popularizó en todo el mundo gracias a su practicidad y versatilidad. En Argentina, suelen encontrarse en versiones de delivery, pero es posible lograr en casa una preparación igual de sabrosa y más fresca. La clave está en preparar todos los ingredientes antes de comenzar la cocción, que debe realizarse a fuego fuerte y en pocos minutos, para conservar la textura crocante de las verduras y el punto justo del pollo.

Receta de tallarines orientales con pollo y verdura

En esta receta, los tallarines se cocinan al dente y luego se saltean con tiras de pollo y una variedad de verduras, como zanahoria, morrón, brócoli y cebolla. Todo el conjunto se aromatiza con salsa de soja y un toque de jengibre, logrando un plato equilibrado y lleno de sabor.

La preparación se adapta fácilmente a los ingredientes disponibles y a las preferencias personales, permitiendo sustituir el pollo por tofu o sumar otras verduras como brotes de soja o repollo. El resultado es un plato nutritivo, rápido y versátil.

Tiempo de preparación

El proceso completo requiere aproximadamente 25 minutos:

  • Preparación y corte de ingredientes: 10 minutos.
  • Cocción de los fideos: 7 minutos.
  • Salteado de pollo y verduras: 8 minutos.
Este plato de fideos salteados
Este plato de fideos salteados estilo chow mein combina pollo, zanahoria, morrón, brócoli y cebolla aromatizados con salsa de soja y jengibre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 250 g de tallarines secos (de huevo o cualquier fideo largo)
  • 2 pechugas de pollo medianas
  • 1 zanahoria
  • 1/2 morrón rojo
  • 1/2 brócoli pequeño
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 trocito de jengibre fresco (opcional)
  • 4 cucharadas de salsa de soja
  • 2 cucharadas de aceite (girasol, maíz o sésamo)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Semillas de sésamo (opcional)
  • Cebolla de verdeo para decorar (opcional)

Cómo hacer tallarines orientales con pollo y verdura, paso a paso

  1. Hervir los tallarines en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Escurrir y reservar.
  2. Cortar el pollo en tiras finas y salpimentar.
  3. Lavar y cortar la zanahoria en bastones, el morrón en tiras, el brócoli en pequeños arbolitos y la cebolla en pluma.
  4. Picar el ajo y el jengibre (si se utiliza) finamente.
  5. Calentar un wok o sartén grande a fuego fuerte con una cucharada de aceite. Saltear el pollo hasta que esté dorado y reservar.
  6. En la misma sartén, añadir otra cucharada de aceite y saltear el ajo, el jengibre y las verduras, comenzando por la zanahoria y el brócoli, luego el morrón y la cebolla. Cocinar durante 3-4 minutos, manteniendo la textura crocante.
  7. Incorporar nuevamente el pollo, agregar los tallarines y verter la salsa de soja. Saltear todo junto durante 2-3 minutos, mezclando para que la salsa impregne todos los ingredientes.
  8. Servir de inmediato, decorando con semillas de sésamo y cebolla de verdeo si se desea.
Preparar tallarines orientales caseros en
Preparar tallarines orientales caseros en solo 25 minutos permite disfrutar de sabores frescos y controlar la calidad de los ingredientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 375
  • Grasas: 8 g
  • Grasas saturadas: 1,5 g
  • Carbohidratos: 48 g
  • Azúcares: 6 g
  • Proteínas: 24 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La preparación puede conservarse en la heladera hasta 3 días, almacenada en un recipiente hermético. Para recalentar, se recomienda utilizar una sartén para mantener la textura de los ingredientes.

