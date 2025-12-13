Taylor Swift cumple 36 años: los outfits que la convirtieron en una referente de moda

El recorrido de Taylor Swift por la moda incluye transformaciones en cada evento, donde fusiona tendencia y autenticidad en el escenario y fuera de él (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Taylor Swift celebra hoy sus 36 años y el festejo se vive con música, y también con moda. Cada vez que aparece, ya sea con brillos en el escenario, con looks relajados por la calle o en una entrega de premios, siempre marca tendencia y deja claro que su estilo evoluciona tan rápido como su carrera.

A continuación, un repaso por sus looks a lo largo del tiempo y cómo la moda la acompañó en cada paso, dentro y fuera de los reflectores.

1. Vestido burdeos estructurado

Taylor Swift eligió un vestido burdeos de líneas arquitectónicas y escote recto durante una aparición televisiva (CBS)

Dentro del programa “The Late Show with Stephen Colbert”, la cantante lució un vestido burdeos de líneas arquitectónicas y escote recto. El tejido satinado resaltó la estructura del diseño, que incorporó una pieza rígida en diagonal sobre el torso y las piernas, dejando brazos y hombros al descubierto.

El cabello lo llevó recogido, y unos pendientes metálicos circulares pequeños complementaron el conjunto. Su maquillaje sutil destaca los labios en un tono rosa natural, otorgando equilibrio a la imagen refinada.

2. Rojo brillante con drapeado

En la alfombra roja de los Grammys 2025 se destacó con un vestido corto rojo brillante y sandalias al tono (REUTERS/Daniel Cole)

Durante la alfombra roja de los Premios Grammy 2025, acaparó flashes en una alfombra roja al lucir un vestido corto rojo brillante, adornado con destellos. El diseño, de un solo tirante y con drapeado ajustado en la cadera, creó una asimetría que resalta su silueta y dejó ambos brazos y piernas al descubierto.

La elección de calzado fueron sandalias rojas de taco alto, mientras que el cabello lo llevó suelto en ondas suaves y flequillo recto. Para completar el estilismo, optó por labios rojos intensos y pendientes dorados.

3. Corsé dorado y falda de plumas

Para su show presentó un corsé dorado con cadenas y falda de plumas blancas de inspiración teatral

Bajo la luz cálida de una ambientación teatral, Taylor Swift escogió un vestuario escénico, que forma parte de su nuevo álbum “The Life of a Showgirl” compuesto por un corsé dorado decorado con apliques metálicos y cadenas, dejando la espalda al descubierto.

La falda con flecos de plumas blancas y detalles brillantes sumó movimiento, y una diadema de pedrería corona el conjunto.

4. Abrigo peludo rojo y botas negras

En Kansas lució abrigo peludo rojo, botas altas negras y medias de motivos geométricos en un look urbano (REUTERS)

Al recorrer calles acompañada de su grupo en Kansas, durante 2024, optó por un atuendo de inspiración urbana, donde el abrigo de pelo sintético rojo encendido y textura captaron la atención. Las mangas y el borde inferior voluminosos transmitieron una sensación invernal y lujosa.

El conjunto se completó con medias oscuras de motivos geométricos, botas altas negras de taco grueso y un sombrero negro de ala corta.

5. Conjunto punk en cuadros amarillos y negros

Optó por un conjunto punk de cuadros amarillos y negros, guantes de cuero y botas largas para los MTV VMAs 2024 (REUTERS/Andrew Kelly)

Para los MTV Video Music Awards 2024, eligió un conjunto de inspiración punk. El protagonista fue el estampado de cuadros escoceses en tonos amarillo y negro que recorre el corsé sin mangas, el cual incluyó una cremallera metálica frontal y una falda larga abierta en el frente que revela pantalones cortos de terciopelo negro.

Guantes largos de cuero con tiras cruzadas y botas altas negras de punta completaron este look. El maquillaje enfatizó la mirada con delineado oscuro y labios nude, mientras que el cabello suelto y voluminoso, con ondas y flequillo largo, reforzaron el espíritu rebelde del conjunto.

6. Vestido blanco asimétrico y guantes negros

Se presentó en los Grammys 2024 con un vestido asimétrico blanco, guantes negros largos y labios rojos intensos (EFE/Armando Arorizo)

Al desfilar sobre la alfombra roja de los Premios Grammy 2024 llevó un vestido blanco de corte asimétrico y tela fluida que abraza el cuerpo, extendiéndose en una cola impactante. La abertura lateral desde el muslo dejó una pierna al descubierto, sumando dinamismo al diseño.

Los guantes largos negros, sandalias de taco y collares plateados de diferentes grosores aportaron un toque de sofisticación ecléctica, mientras la melena suelta con ondas y el flequillo ladeado realzaron su característico glamour. Unos labios color rojo intenso cerraron el estilismo.

7. Azul claro palabra de honor

Para la premiere de “The Eras Tour” llevó un vestido azul claro palabra de honor con textura de pétalos y falda amplia (Foto AP/Chris Pizzello)

En la entrada de un teatro bajo la marquesina de la premiere de su película de conciertos “Taylor Swift: The Eras Tour” en 2023, la artista se presentó con un vestido largo azul claro de escote palabra de honor.

El atuendo destacó por una textura troquelada de pétalos y flores que se despliegó en una falda amplia de cola irregular y sutiles transparencias. Los tacos azules a juego y el peinado suelto en ondas con flequillo largo partido complementaron un look sin accesorios sobresalientes.

8. Vestido dorado de malla con aplicaciones

En el Festival de Toronto 2022 desfiló con un vestido dorado de malla y aplicaciones metálicas con transparencias (REUTERS/Mark Blinch)

Durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto 2022, eligió un vestido largo dorado de malla decorado con aplicaciones metálicas redondas que reflejaron la luz y generaron destellos y transparencias.

Los finos tirantes dieron delicadeza, mientras las cadenas doradas cayeron sobre sus brazos como un detalle adicional. El cabello suelto con ondas ligeras y flequillo recto enmarcaron su rostro.

9. Vestido rosa pálido mini con capa

En los Billiboard 2018 optó por un mini vestido rosa pálido con bordados, capa vaporosa y sandalias en oro rosado (AFP)

En una ceremonia de los Premios Billiboard Music 2018, caminó luciendo un mini vestido ajustado de color rosa pálido, trabajado con bordados metálicos y detalles brillantes en los laterales. El diseño incorporó una capa larga de tela vaporosa fijada a los hombros y presentó una abertura alta que deja ver la pierna izquierda.

Sandalias plataforma en oro rosado sumaron modernidad, mientras su peinado en moño bajo con mechones sueltos y maquillaje nude en labios mantuvieron el foco en la sobriedad y elegancia del atuendo.

10. Top naranja y falda fucsia

En los Grammys 2016 apostó por un top naranja y falda fucsia con abertura central y sandalias doradas (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

Durante una premiación sobre alfombra roja, para los Premios Grammy de 2016,se decidió por la combinación de un top corto sin tirantes en naranja brillante y una falda larga de satén fucsia, con una llamativa abertura central.

La caída y volumen de la falda enfatizaron el dramatismo del conjunto, acompañado por sandalias doradas de tiras finas y un collar choker plateado. El corte de cabello bob con flequillo recto y los labios rojos completaron este look contemporáneo y vibrante.

11. Vestido verde menta y botas vaqueras blancas

En sus primeras actuaciones combinó un vestido verde menta con botas vaqueras blancas bordadas

En plena actuación sobre el escenario, durante sus comienzos, con guitarra en mano, mostró dinamismo y frescura con un vestido corto de gasa en verde menta, decorado con volantes y sostenido por tirantes delgados. Las botas vaqueras blancas destacaron por bordados florales en rojo y verde, reforzando el aire rústico y festivo.

Su cabellera rizada enmarcó su sonrisa durante un salto, mientras el entorno de instrumentos y luces recreó la atmósfera vibrante de sus conciertos.