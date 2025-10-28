Tendencias

10 disfraces de Halloween para niños que se pueden hacer en casa

Opciones sencillas, creativas y económicas para celebrar Noche de Brujas con ingenio y materiales reutilizables

Por Celeste Sawczuk

Pocos materiales y mucha inventiva
Pocos materiales y mucha inventiva argentina logran noches de Halloween inolvidables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Halloween comenzó a instalarse como una celebración opcional y creativa, especialmente en ámbitos escolares y encuentros familiares en Latinoamérica. Aunque no se trata de una costumbre tradicional, cada vez más hogares ven en esta fecha una oportunidad para que los niños se diviertan, jueguen a disfrazarse y compartan dulces en un marco seguro y hogareño.

Ante esta tendencia, los disfraces caseros surgieron como alternativa práctica y accesible: permiten aprovechar materiales disponibles, reducir gastos y fomentar el ingenio colectivo. Preparar un atuendo con elementos reutilizables transforma la víspera del 31 de octubre en una ocasión para estimular la creatividad, compartir en grupo y crear recuerdos únicos sin necesidad de comprar disfraces comerciales.

Según Sapos y Princesas, realizar los disfraces en casa es una opción para compartir rato en familia.

Armar disfraces caseros une a
Armar disfraces caseros une a grandes y chicos en una tarde llena de imaginación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se celebra en Halloween

El 31 de octubre se festeja Halloween, también conocido como Noche de Brujas, una celebración que fusiona rituales celtas ancestrales, costumbres cristianas y tradiciones populares.

Su origen se remonta a la festividad celta de Samhain, que marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno. Los celtas creían que esa noche, el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desvanecía, permitiendo que los espíritus regresaran a la tierra.

Manualidades y disfraces caseros realzan
Manualidades y disfraces caseros realzan el juego y la convivencia familiar en octubre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso del tiempo, influencias del Imperio Romano y la Iglesia Católica terminaron de moldear la festividad hasta llegar a la versión global que se conoce hoy: disfraces, dulces, historias de miedo y una oda colectiva a la imaginación.

10 ideas de disfraces caseros para Halloween que se pueden hacer en casa

Estos diez opciones de disfraces que se pueden armar con materiales que probablemente se tenga en casa, invitando a los chicos a ser parte de todo el proceso creativo.

Disfraz de fantasma

Un fantasma hecho con una
Un fantasma hecho con una simple sábana aporta diversión al festejo hogareño - (imagen ilustrativa infobae)

Para este disfraz se utiliza una sábana blanca vieja, a la que se le recortan aberturas para ojos y boca. Es una opción sencilla, rápida y de bajo costo que resulta ideal para ocasiones improvisadas.

Disfraz de monstruo

Monstruos simpáticos surgen del reciclaje
Monstruos simpáticos surgen del reciclaje de pijamas y retazos de colores - (imagen ilustrativa infobae)

Mediante el uso de un pijama pequeño o gastado, se pueden añadir ojos, dientes y cuernos confeccionados en fieltro de colores. Esta alternativa permite personalizar el diseño según los gustos de cada niño.

Disfraz de esqueleto

Los huesos de cartulina y
Los huesos de cartulina y una remera negra hacen que el esqueleto salga a bailar - (imagen ilustrativa infobae)

Se recomienda un conjunto negro (como jogging, calza y remera) y retazos de tela o cartulina blanca recortados en forma de huesos, que se adhieren a la ropa. El maquillaje facial en blanco y negro ayuda a completar el efecto.

Disfraz de ladrón

Un ladrón improvisado con camiseta
Un ladrón improvisado con camiseta de rayas y antifaz de cartulina domina la fiesta - (imagen ilustrativa infobae)

Una camiseta de rayas, pantalón negro, una bolsa de tela con el símbolo “$” y un antifaz de cartulina constituyen la base de este atuendo simple y efectivo, ideal para quienes buscan una opción rápida y divertida.

Disfraz de araña

Ropa negra y medias rellenas
Ropa negra y medias rellenas bastan para que una araña recorra los pasillos de casa - (imagen ilustrativa infobae)

Requiere ropa negra y el uso de medias viejas rellenas (con tela, algodón o papel) cosidas o sujetas a los costados para simular las patas. Atando las extremidades adicionales a las muñecas se logra mayor realismo en el movimiento.

Disfraz de momia

La momia cobra vida con
La momia cobra vida con vendas o tiras de tela reutilizada - (imagen ilustrativa infobae)

Con vendas, tiras de sábana o gasa, se envuelve la ropa blanca del niño. Es posible dar un aspecto envejecido a las vendas sumergiéndolas en té. El resultado se potencia con maquillaje de ojeras oscuras en el rostro.

Disfraz de espantapájaros

El espantapájaros cobra autenticidad con
El espantapájaros cobra autenticidad con ropa usada y paja o papel picado - (imagen ilustrativa infobae)

Se recomienda emplear ropa vieja, paja o papel cortado en flecos para rellenar puños y bolsillos, y complementar con un sombrero o gorro. El maquillaje aporta un aire de personaje rural y artesanal.

Disfraz de muñeca de cuerda

Una muñeca de cuerda aparece
Una muñeca de cuerda aparece mágica con una llave de cartón pegada en la espalda - (imagen ilustrativa infobae)

Un vestido sencillo, guantes y una llave grande de cartón pintada en la espalda conforman la esencia de este disfraz. Las mejillas rosadas y las pestañas largas dibujadas en el rostro acentúan el efecto de muñeca antigua.

Disfraz de Frankenstein

Frankenstein sorprende desde el comedor
Frankenstein sorprende desde el comedor gracias a cartón, papel aluminio y maquillaje casero - (imagen ilustrativa infobae)

Ropa oscura reutilizada, tornillos elaborados en cartón envueltos en papel de aluminio para el cuello y maquillaje facial en tonos verdes y negros son los elementos necesarios para recrear este clásico personaje.

Disfraz de Drácula

El Drácula despliega capa y
El Drácula despliega capa y colmillos falsos entre risas y caramelos - (imagen ilustrativa infobae)

Para este atuendo se puede confeccionar una capa con tela negra (o bien, utilizar bolsas grandes de residuos limpias), sumar un cuello rojo con una bufanda o retazo de tela, y aplicar maquillaje pálido con detalles de sangre falsa en la boca.

