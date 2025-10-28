10 disfraces de Halloween para niños que se pueden hacer en casa

Pocos materiales y mucha inventiva argentina logran noches de Halloween inolvidables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Halloween comenzó a instalarse como una celebración opcional y creativa, especialmente en ámbitos escolares y encuentros familiares en Latinoamérica. Aunque no se trata de una costumbre tradicional, cada vez más hogares ven en esta fecha una oportunidad para que los niños se diviertan, jueguen a disfrazarse y compartan dulces en un marco seguro y hogareño.

Ante esta tendencia, los disfraces caseros surgieron como alternativa práctica y accesible: permiten aprovechar materiales disponibles, reducir gastos y fomentar el ingenio colectivo. Preparar un atuendo con elementos reutilizables transforma la víspera del 31 de octubre en una ocasión para estimular la creatividad, compartir en grupo y crear recuerdos únicos sin necesidad de comprar disfraces comerciales.

Según Sapos y Princesas, realizar los disfraces en casa es una opción para compartir rato en familia.

Armar disfraces caseros une a grandes y chicos en una tarde llena de imaginación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se celebra en Halloween

El 31 de octubre se festeja Halloween, también conocido como Noche de Brujas, una celebración que fusiona rituales celtas ancestrales, costumbres cristianas y tradiciones populares.

Su origen se remonta a la festividad celta de Samhain, que marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno. Los celtas creían que esa noche, el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desvanecía, permitiendo que los espíritus regresaran a la tierra.

Manualidades y disfraces caseros realzan el juego y la convivencia familiar en octubre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso del tiempo, influencias del Imperio Romano y la Iglesia Católica terminaron de moldear la festividad hasta llegar a la versión global que se conoce hoy: disfraces, dulces, historias de miedo y una oda colectiva a la imaginación.

10 ideas de disfraces caseros para Halloween que se pueden hacer en casa

Estos diez opciones de disfraces que se pueden armar con materiales que probablemente se tenga en casa, invitando a los chicos a ser parte de todo el proceso creativo.

Disfraz de fantasma

Un fantasma hecho con una simple sábana aporta diversión al festejo hogareño - (imagen ilustrativa infobae)

Para este disfraz se utiliza una sábana blanca vieja, a la que se le recortan aberturas para ojos y boca. Es una opción sencilla, rápida y de bajo costo que resulta ideal para ocasiones improvisadas.

Disfraz de monstruo

Monstruos simpáticos surgen del reciclaje de pijamas y retazos de colores - (imagen ilustrativa infobae)

Mediante el uso de un pijama pequeño o gastado, se pueden añadir ojos, dientes y cuernos confeccionados en fieltro de colores. Esta alternativa permite personalizar el diseño según los gustos de cada niño.

Disfraz de esqueleto

Los huesos de cartulina y una remera negra hacen que el esqueleto salga a bailar - (imagen ilustrativa infobae)

Se recomienda un conjunto negro (como jogging, calza y remera) y retazos de tela o cartulina blanca recortados en forma de huesos, que se adhieren a la ropa. El maquillaje facial en blanco y negro ayuda a completar el efecto.

Disfraz de ladrón

Un ladrón improvisado con camiseta de rayas y antifaz de cartulina domina la fiesta - (imagen ilustrativa infobae)

Una camiseta de rayas, pantalón negro, una bolsa de tela con el símbolo “$” y un antifaz de cartulina constituyen la base de este atuendo simple y efectivo, ideal para quienes buscan una opción rápida y divertida.

Disfraz de araña

Ropa negra y medias rellenas bastan para que una araña recorra los pasillos de casa - (imagen ilustrativa infobae)

Requiere ropa negra y el uso de medias viejas rellenas (con tela, algodón o papel) cosidas o sujetas a los costados para simular las patas. Atando las extremidades adicionales a las muñecas se logra mayor realismo en el movimiento.

Disfraz de momia

La momia cobra vida con vendas o tiras de tela reutilizada - (imagen ilustrativa infobae)

Con vendas, tiras de sábana o gasa, se envuelve la ropa blanca del niño. Es posible dar un aspecto envejecido a las vendas sumergiéndolas en té. El resultado se potencia con maquillaje de ojeras oscuras en el rostro.

Disfraz de espantapájaros

El espantapájaros cobra autenticidad con ropa usada y paja o papel picado - (imagen ilustrativa infobae)

Se recomienda emplear ropa vieja, paja o papel cortado en flecos para rellenar puños y bolsillos, y complementar con un sombrero o gorro. El maquillaje aporta un aire de personaje rural y artesanal.

Disfraz de muñeca de cuerda

Una muñeca de cuerda aparece mágica con una llave de cartón pegada en la espalda - (imagen ilustrativa infobae)

Un vestido sencillo, guantes y una llave grande de cartón pintada en la espalda conforman la esencia de este disfraz. Las mejillas rosadas y las pestañas largas dibujadas en el rostro acentúan el efecto de muñeca antigua.

Disfraz de Frankenstein

Frankenstein sorprende desde el comedor gracias a cartón, papel aluminio y maquillaje casero - (imagen ilustrativa infobae)

Ropa oscura reutilizada, tornillos elaborados en cartón envueltos en papel de aluminio para el cuello y maquillaje facial en tonos verdes y negros son los elementos necesarios para recrear este clásico personaje.

Disfraz de Drácula

El Drácula despliega capa y colmillos falsos entre risas y caramelos - (imagen ilustrativa infobae)

Para este atuendo se puede confeccionar una capa con tela negra (o bien, utilizar bolsas grandes de residuos limpias), sumar un cuello rojo con una bufanda o retazo de tela, y aplicar maquillaje pálido con detalles de sangre falsa en la boca.