Seis barrios de Latinoamérica están entre los 40 más “cool” del mundo: uno de ellos se encuentra en Argentina

La categoría de barrios "cool" analiza factores diversos de la vida urbana, como los espacios verdes

La idea de “barrio cool” no depende únicamente de la moda o la tendencia del momento. Lo que hace que uno de estos sitios sobresalga a nivel internacional incluye el dinamismo de su vida cultural, la calidad de sus espacios públicos, su gastronomía, su oferta nocturna, la creatividad de sus habitantes y la manera en la que estos elementos se combinan para crear una identidad propia y contemporánea. Bajo estos criterios, un selecto grupo de barrios de Latinoamérica fue elegido entre los más destacados del mundo en 2025.

Para la selección publicada por Time Out, la publicación consultó a una red internacional de periodistas y editores locales quienes identificaron los barrios más vibrantes de sus ciudades.

Cada distrito fue evaluado de acuerdo a su diversidad, el flujo de nueva energía creativa, la presencia de comercios independientes, propuestas artísticas y espacios de encuentro, así como la vitalidad de su oferta culinaria y su calidad de vida cotidiana.

Villa Devoto (Buenos Aires, Argentina)

Ubicado en el puesto 37, Villa Devoto se destaca por su tranquilidad, calles arboladas, casas elegantes y una vida barrial centrada en las tradiciones y la cultura. Según Time Out, la época ideal para visitar es la primavera cuando “las temperaturas suaves, los días más largos y los árboles en flor transforman el área en el escape más verde de la ciudad”.

La revista sugiere un paseo por la Plaza Arenales. Para quienes buscan historia, invita a visitar la Basílica San Antonio de Padua y el Paseo de las Artes Latinoamericanas.

Time Out también recuerda que por Villa Devoto “pasó Diego Maradona durante muchos años”, lo que refuerza su valor simbólico en la ciudad.

Otros barrios latinoamericanos destacados

Barra Funda (San Pablo, Brasil): puesto 3

En el caso de Barra Funda, Time Out señala su atmósfera alternativa y creativa, donde antiguos depósitos se transformaron en espacios de arte, café y bares. Se ubica en el puesto 3 del listado. “Los viejos galpones hoy son estudios y cafeterías de moda”, describen, que suma además la presencia de “galerías y tiendas originales para recorrer durante el día”.

La experiencia típica, mezcla cultura, gastronomía y vida nocturna con nuevos restaurantes, bares concurridos y eventos culturales, en una zona que “por la noche pertenece a los DJs, exposiciones y fiestas”.

Perpetuo Socorro (Medellín, Colombia): puesto 15

Sobre Perpetuo Socorro, la publicación lo define como el nuevo distrito creativo de Medellín: “Hoy encontrarás el edificio Mattelsa, eco-amigable, que es tienda de ropa, cafetería, librería y galería”. Además, menciona la inclusión social: “En el estudio de diseño La Casa de Carlota trabajan artistas con discapacidad intelectual”.

El recorrido sugerido incluye cafés de especialidad y cervecerías artesanales. Time Out resalta la transformación barrial y menciona el “próximo lanzamiento del edificio de uso mixto Bodega Hábitat”.

Portales (Ciudad de México, México): puesto 25

Para Portales, Ciudad de México, la selección subraya una identidad barrial bohemia con fuerte impronta familiar: “Fue hogar de los primeros cines de la ciudad y todavía mantiene su vibra bohemia entre bazares de muebles, mercados de pulgas, parques pintorescos y puestos de comida orgánica”.

El plan ideal contempla desayunar en cafeterías tradicionales, recorrer el Parque de los Venados, visitar pulquerías históricas y buscar antigüedades en el mercado local.

La lista de Time Out reafirma la vitalidad y diversidad de la vida urbana en Latinoamérica, donde barrios como Villa Devoto, Barra Funda, Perpetuo Socorro, Botafogo, Barranco y Portales proponen circuitos gastronómicos y culturales únicos, cada uno con su propio carácter y una comunidad activa que los distingue.

Botafogo (Río de Janeiro, Brasil): puesto 29

En Botafogo, Río, la revista destaca la renovación continua: “Apenas crees que el barrio alcanzó su máximo, surgen bares, restaurantes y galerías en casas restauradas y viejos garajes”. En la vereda nocturna, “las aceras se llenan de gente y algunos bares hasta se convierten en pistas de baile”.

De día, la propuesta incluye “cafés especiales y brunch relajados”. Por la noche, la oferta se centra en bares siempre concurridos y propuestas culinarias variadas, desde panaderías hasta locales con estrella Michelin.

Barranco (Lima, Perú): puesto 31

Sobre Barranco, Lima, Time Out describe una zona con “atmósfera bohemia”, arte callejero, galerías y hoteles boutique. Pero el punto fuerte es la gastronomía: “El área está incubando algunos de los mejores restaurantes del mundo”, señala la revista, mencionando el restaurante Kjolle de la chef Pía León.

El top 10 del ranking de los barrios “más cool” del mundo

Jimbōchō – Tokio, Japón Borgerhout – Amberes, Bélgica Barra Funda – São Paulo, Brasil Camberwell – Londres, Reino Unido Avondale – Chicago, Estados Unidos Mullae-dong – Seúl, Corea del Sur Ménilmontant – París, Francia Nakatsu – Osaka, Japón Vallila – Helsinki, Finlandia Labone – Accra, Ghana