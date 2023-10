Looks en los búnkers de las Elecciones 2023: estilos patrios, glamour y colores estridentes

Massa, Villaruel, Macri, Ludueña y Milei en el cierre de una jornada que mostró distintos looks y estilos

La ropa que usamos, los colores que elegimos, dicen mucho. Y los políticos lo saben. No solo se trata de un tema de estilo, sino también es una cuestión que alcanza a la propia forma de comunicar que tienen los candidatos. No es lo mismo usar corbata o no; del mismo modo, dice mucho ponerse un saco o no hacerlo. Con los colores, sucede lo mismo.

La antesala del último debate en la Facultad de derecho fue un claro ejemplo: los tonos importan. Incluso, atraviesan las visiones políticas. Las dos candidatas a presidente Patricia Bullrich y Myriam Bregman, estuvieron alineadas en lo que respecta a colores, con el rosado y el rojo como predominantes. En el caso de los presidenciables masculinos, los tres mantuvieron su estilo formal de trajes con corbata y el color celeste primó en las camisas de todos ellos.

Pasaron los debates y, por supuesto, las PASO, la antesala donde también los candidatos piensan cada detalle de lo que se van a poner para un momento tan trascendental. En todos los casos, las elecciones de los atuendos y colores responden a cuestiones que van desde la comodidad hasta, incluso, las cábalas.

Después de un año lleno de citas electorales, finalmente llegó el gran día, el de las Elecciones general, las cuales pueden definir quién será el próximo Presidente de la Nación. Este domingo amaneció sin lluvia, nublado y por momentos con sol, un escenario que se prestó para que se vean los looks. Durante la primera parte de la jornada, los políticos captaron la atención del primer prime time y dejaron ver los estilos a la hora de votar. Optaron, como suele ser la norma, por estilos cuidados y descontracturados para emitir su sufragio.

Los looks en los búnkers

Al caer la noche, cada uno de los espacios políticos, fue poblando los búnkers de cara al avance del conteo de los resultados. Matilda Blanco, coach de imagen, Taina Laurino, especialista en protocolo, diplomacia internacional e imagen pública y María Pínola, diseñadora de indumentaria de la Universidad de Buenos Aires y creadora de la primera formación profesional para Asesores de Imagen hace 18 años, analizaron los distintos looks a Infobae.

Sergio Massa

Sergio Massa, emocionado, elegante y con un look sin corbata Franco Fafasuli

El ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria, Sergio Massa, no pudo evitar el llanto al subir al escenario. Así como en los debates eligió estar formal con saco y corbata, esta vez mantuvo el look sobrio pero sin la corbata.

“Massa está correcto aunque sería mejor, más adecuado y formal el uso de traje con corbata”, dijo Pínola. “Una corbata en tonos azules y celestes sería un buen complemento para darle más seriedad a su imagen como candidato a presidente”, agregó la experta.

“Massa -dijo Laurino- siguió su estilo tradicional de camisa celeste y saco azul de campaña. Un simbolismo en su comunicación de representarse en constante función, como Ministro de Economía y como candidato a la presidencia”.

Jorge Macri

Jorge Marci dejó la campera verde informal para un look "más político". (Nicolás Stulberg)

El candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el cambio, dejó finalmente de lado su campera verde militar y la razón es una sola: hizo una muy buena elección que lo posiciona en otro lugar.

Matilda Blanco sostuvo sobre el primo del ex presidente: “Él siempre manteniendo la imagen que venía proponiendo, con camisa, sweatear; un clásico en sus looks. También tiene un jean. Toda la situación es descontracturada. A la tarde tenía una chaqueta y cambió. Todos los candidatos mantuvieron su imagen y no hay colores estridentes”.

Laurino sumó: “Jorge Macri, dejó su clásica informal campera verde de batalla que uso a lo largo de toda su campaña, para apostar por un estilo que representa la informalidad del uniforme profesional. La camisa, sweater y pantalón azul. Un atuendo que, por supuesto, no da margen al error y está en línea con su comunicación de utilizar la relajación de la vestimenta como estrategia de “acercamiento” con la gente. Algo que el PRO siempre ha demostrado hacer”.

“Ahora, siendo el día importante que fue para él, un saco azul con la camisa blanca, como ha utilizado en otras oportunidades, podría haber sido la opción más acertada, la opción que representa el profesionalismo del cargo”, agregó Laurino.

Por su parte Pínola sostuvo que “Jorge Macri, mejoró su imagen con una camisa y sweater escote en V. Muestra una imagen más cuidada, más seria, más profesional y acorde a su candidatura”.

Patricia Bullrich

Patricia Bullrich correcta y sobria según las expertas (Nicolás Stulberg)

La candidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, había optado a la hora de votar por una camisa de seda celeste pálido y una chaqueta al cuerpo con hombreras casi en el mismo tono. Como otras veces, se inclinó por colores patrios.

Por la noche mantuvo la sobriedad. “Tuvo un look serio, profesional y correcto. Fiel a su estilo sobrio, con prendas estructuradas”, dijo Pínola.

Matilda Blanco expresó sobre Bullrich: “Perfecto, con un traje azul, aunque de un tono diferente, un poco más oscuro, pero bien. No llevaba una camisa blanca fuera del pantalón. Se veía correcta. Esta mañana, cuando fue a votar, presentó una imagen que infundía tranquilidad y comunicaba confianza. No era muy blanca su vestimenta, y tampoco llevaba esa chaqueta y camisa celeste. Me parece que las elecciones de su vestuario no fueron al azar. El azul parece ser un color que la identifica, ya que ha sido recurrente en sus atuendos. Siempre ha optado por prendas como sacos, camisas, blusas, faldas o pantalones. Por lo general, ha preferido los pantalones, reafirmando la imagen que nos ha comunicado a lo largo de toda la campaña. Así que, en resumen, bien”.

Laurino dijo sobre la candidata de Juntos por el Cambio: “En sus momentos públicos principales ha optado por representar los colores patrios. De blanco, celeste y siempre con su escarapelas. Hoy escogió seguir siendo fiel a su traje con hombreras, que siempre la ha ayudado a mostrar mayor presencia, formalidad y seguridad, con una correcta elección de color. Una elección acertada para el momento definitivo y cargo que deseaba anhelar. Uno con el azul no se equivoca y en este caso combinándolo con blanco como lo ha hecho, sigue haciéndole un guiño estilístico a la bandera, pero también a una representación de diplomacia, como lo es ese color”.

Javier Milei

Javier Milei mantiene su look de traje oscuro que contrasta con el pelo batido, estilo rocker (Photo by LUIS ROBAYO / AFP)

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, salió con su look de traje de siempre, aunque manteniendo su estilo rocker en el pelo.

Milei, quien no sale del traje oscuro, generalmente en azul, puede variar un poquito el color de la corbata. “Es fiel a su estilo con ese peinado despeinado, que por más que diga que no se peine para mí está súper arreglado, ese pelo tiene de todo, muchos productos para ese look”, decía a Infobae César Jurisich

“Milei está muy correcto y elegante, buena elección de colores y adecuada elección de prendas. Mi sugerencia está en el cabello, cortarlo y peinarlo más prolijo aunque sabemos que es parte de su sello personal”, dijo Pínola.

Laurino sostuvo que Milei, es “el economista profesional y el outsider de la política, que hace el uso correcto del significado de la creación del traje formal. Un uniforme, que representa profesionalismo, que unifica y no compite con la persona y sus ideas”. Y siguió: “Milei de esta forma, logró que siempre se destaque lo que tenía para decir acompañado de su estilismo diferencial de cabello. Un peinado algo más controlado ya de cara a la posible presidencia, de cuando inició este camino de campaña. Pero nunca dejó que la vestimenta, compita con él o demuestre algo que no es, con el simple hecho de agradar”

Laurino cerró sobre el candidato de Libertad Avanza: “Lo hemos visto en las recorridas con su famosa campera de cuero negra, donde su actitud más relajada y afectiva de la gente también lo mostraban como un rock star, y luego volviendo a la formalidad del traje y corbata celeste rigurosa, cuando era momento de compartir sus propuestas y convicciones”.

Axel Kicillof

Axel Kicillof fanático de las camperas, usó una para votar y otra a la hora de ir al bunker (Twitter)

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue uno de los primeros candidatos en salir a hablar. “Lo que cambió Axel en su look con respecto al momento de votación es la chaqueta”, dijo Matilda Blanco.

Y siguió: “La camisa es la misma y con jean oscuro. Es raro una chaqueta con camisa. Es lo que nos viene mostrando él con su vestimenta, siempre descontracturado a la hora de ir y comunicar. A no ser que tenga un evento protocolar, suele usar camisa, chaqueta y jean. No está mal. El look en el búnker es un poco más arreglado. Una chaqueta de corte similar pero de otro género”.

Pínola, sostuvo con respecto a Axel: “Su imagen es un poco descuidada, la campera le queda larga de mangas y el peinado podría estar más prolijo”.

Victoria Villarruel

Según una de las expertas consultadas, el prendedor de Villarruel "debería estar colocado un poco más abajo"

Matilda Blanco sostuvo sobre Victoria Villaruel: “La veo bastante más conservadora con pantalón negro y la parte superior blanca, que parece ser un top con mangas que tienen un pequeño detalle. Siempre da esa imagen asociada a la seguridad en sus elecciones; eso también se ve en su pelo, que siempre está de la misma manera”.

Según María Pínola, “un look sobrio y adecuado para el lugar que tiene en la escena política de hoy. Mi sugerencia es que la misma blusa en un color más cálido como por ejemplo un tono blanco crema o crudo le va a beneficiar mucho más sus facciones”, sumó la experta.

Sobre el prendedor dijo: “Es muy linda la escarapela pero debería estar colocada un poco más abajo. No va tan cerca del hombro”.

Clara Muzzio

Clara Muzzio cambió los pantalones blancos de estilo relajado que utilizó para ir a votar, por un pantalón sastrero que lo acompañó con una blusa blanca

“Clara Muzzio, para darle más formalidad al acto oficial en el cual se muestra como fórmula ganadora, cambió los pantalones blancos de estilo relajado que utilizó para ir a votar, por un pantalón sastrero que lo acompañó con una blusa blanca. Una blusa que igualmente tiene su detalle de informalidad, con mangas globo de color blanco. Este color que simboliza la pureza, frescura y que al tener los detalles floreados le brinda suavidad”, dijo Laurino.

“Todo detalle natural de flores o follajes tiende a suavizar desde un ambiente a una vestimenta. Y es fiel a la imagen que fue mostrando desde que asumió como candidata en la fórmula junto con Jorge Macri, de un liderazgo femenino con suavidad. Contrario a lo que proyectaban las fórmulas de Marra y Santoro”, agregó la experta.

María Belén Ludueña

María Belén Ludueña arriba del escenario y un look impactante

La mujer de Jorge Macri sorprendió con su estilo. “Me gusta el look elegido, camisa, blazer y saco muy adecuados para la ocasión y el lugar que ocupa. Solo le sugiero colores más acordes a su paleta personal, los tonos neutros, verdes, naranjas y tonos cálidos le van a resaltar mucho más sus atributos. Es una mujer muy linda, me gustaría resaltar sus ojos con los colores adecuados para su paleta”, dijo Pínola.

María Eugenia Vidal

Maria Eugenia Vidal con un vestido largo (Fuente)

“No es la mejor elección para su estilo personal y su tipo de cuerpo. Buscaría un color más cálido como por ejemplo naranja o algún tono de verde, prendas con más estructura y mangas 3/4″, sostuvo Pínola sobre Maria Eugenia Vidal.

Los looks del inicio de la jornada

Finalmente, por lo menos en Capital Federal, la lluvia hizo más llevadera la votación. Los políticos mostraron sus estilos a la hora de emitir el sufragio.

Ludueña, Vidal y Carrió, por la mañana de hoy y con estilos distintos pero pensados

María Eugenia Vidal optó por un look canchero e informal, con remera negra escote en V y pantalón amplio de gabardina verde militar

La periodista María Belén Ludueña eligió un look elegante e informal. “Apuesta por un estilo chic, suele usar prendas sastreras con un estilo canchero, aunque en también la solemos ver con looks más relajados de Jeans, zapatillas y accesorios destacados”, comentaba a Infobae Mike Saberian.

Elisa Carrió sorprendió con un look primaveral y florido.

Kirchner, Galmarini y Villaruel, en el comienzo de la jornada de hoy

La vicepresidenta de la Nación votó a las 13.30 en una escuela de Río Gallegos. Mostró un abrigo con estampas grandes en negro y beige, una polera negra y pantalones ajustados. Como accesorio llevó aros y un rosario.

Malena Galmarini, eligió para esta primera parte de la jornada, una camisa blanca holgada en géneros livianos, llevó el pelo suelto y aprovechó a tomar mate mientras su marido esperaba para votar.

Victoria Villarruel votó en una escuela de Caseros, en Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires. Optó por una camisa de seda estampada en tonos azules y verdes, y se destacó por los accesorios: unos aros colgantes verdes nacarados.

Santoro, Larreta y Grindetti con estilos totalmente diferentes

Santoro votó en una escuela de Boedo pasadas las 10:30 de la mañana. Muy abrigado, se mostró con impermeable largo y oscuro, sweater de cuello redondo y camisa.

Horacio Rodríguez Larreta eligió los tonos oscuros para votar. Y Néstor Grindetti, lo hizo con un look muy descontracturado: eligió una camisa rosada fuera del pantalón y unos jeans en azul medio.

Massa le dijo no al saco, Macri y Fernandez un sí

Sergio Massa eligió un look elegante sport con pantalón de jean oscuro, camisa blanca y campera impermeable azul marino. El diseñador Juricich consideró que “la camisa italiana en blanco impecable con detalles en el interior del cuello es un gran acierto, aunque el abrigo de Massa tal vez sea mucho para casi 23°C, pero igualmente está muy bien”. De hecho, apenas llegó a la escuela donde sufragaba, el candidato se quitó el saco impermeable.

Mauricio Macri votó a las 10:40 en la escuela Lenguas Vivas de Palermo, el mismo lugar donde una hora antes había votado su primo Jorge, candidato a jefe de Gobierno porteño. Optó por un saco azul oscuro abierto, camisa celeste sin corbata y pantalón beige claro. “Creo que siempre está acorde y bien vestido, sobrio y elegante engalanando la votación”, consideró Juricich.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, votó a las 9:40 de la mañana en Puerto Madero, en la Universidad Católica Argentina (UCA). Eligió camisa blanca, saco de traje gris oscuro y pantalón sport. Juricich consideró que fue uno de los políticos que optó por uno de los outfits más apropiados para la importancia que representa una elección presidencial: “Impecable su camisa... Sólo que el saco va cerrado”, precisó el diseñador.