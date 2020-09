6 de cada 10 argentinos deciden sus compras por recomendación de un influencer

El 62% afirma que los influencers influyen en sus decisiones de compra, siendo 6 de cada 10 los que manifestaron haber realizado una compra luego de una recomendación de un líder de opinión (Shutterstock)

Los influencers y las redes sociales están cobrando cada vez mayor relevancia en el día a día de las personas, especialmente en cuarentena. Similar a lo que sucedía en el pasado cuando la audiencia recurría a la televisión para ver qué era lo último en el mercado, hoy diferentes rubros como la gastronomía o el cuidado de la piel tienen como principales voceros y embajadores a los influencers.

En este contexto, Infobae accedió de manera exclusiva a un estudio elaborado por NINCH Academy, el área de investigación y análisis en tendencias de comunicación de la agencia NINCH Communication Company, junto con Oh Pannel, en donde se reveló que en términos de confianza y credibilidad, los usuarios le asignan a los influencers, en promedio 5,9 puntos.

Así mismo, el 62% afirma que los influencers influyen en sus decisiones de compra, siendo 6 de cada 10 los que manifestaron haber realizado una compra luego de una recomendación de un líder de opinión.

A su vez, el 84% de los usuarios encuestados admitió estar dispuesto a probar una marca que no conoce si se la recomienda un influencer a quien sigue. Sin embargo, es pertinente aclarar que el estudio demostró que no hay “confianza ciega”: 6 de cada 10 usuarios validaría la recomendación con amigos y conocidos.

En cuanto al uso de redes sociales, Instagram se posicionó como preferida por los usuarios con un 44%, seguida por YouTube. Por otro lado, 5 de cada 10 usuarios manifestaron pasar entre 1 y 2 horas al día en las redes sociales, mientras que un 26% dedica entre 3 y 4 horas diarias. Además, según los datos recabados, el 36% admitió seguir entre 6 a 10 influencers en las redes sociales, el 31% solo hasta 5 influencers y el 21% entre 11 a 30.

Respecto a las temáticas preferidas por los usuarios en las redes sociales se destacan:

1. Cocina y recetas

2. Humor y entretenimiento

3. Moda y belleza

4. Turismo y viajes

5. Salud y alimentación

¿Quiénes son los influencers más valorados por los usuarios?

A su vez, la investigación destacó a los perfiles preferidos por los usuarios, según su categoría y cantidad de audiencia. Entre las celebrities, con más de 4 millones de seguidores, Lali Espósito se destacó como el perfil más valorado. A ella le siguen Marcelo Tinelli, Tini Stoessel y Marley.

Por otro lado, entre los perfiles masivos de entre 1 millón y 4 millones de seguidores, el puesto número uno lo lidera Paulina Cocina que se posiciona como el perfil que ejerce mayor influencia, según los encuestados. Curiosamente, este dato coincide con la categoría que los usuarios destacaron como la que más les interesa ver en redes sociales: “Cocina y recetas”.

Consultada por la relación con sus seguidores, Paulina Cocina explicó la relación que mantiene con su audencia: “Yo intento lo más que puedo tener una relación de respeto con ellos, de no subestimarlos. Yo soy audiencia de muchas cosas y a mí me molesta cuando me subestiman como audiencia. Se trabaja mucho de este lado, mucho más de lo que dicen o creen, y se labura con la cabeza, tratando de pensar y hacer cosas nuevas”.

“Tengo un montón de normas que me autoimpongo. La primera es que no recomiendo productos que no utilizaría, y así he perdido un montón de trabajo pero considero que está bien. Es decir, hay muchos productos nuevos que me gustaría probar y pido que me los acerquen para probarlos, y si me gustan los recomiendo. Pero cosas que yo no utilizaría, no las recomiendo. A veces alguna marca te pide que hagas cosas sin nombrar a la marca, eso no lo acepto porque considero que es engañoso. Siempre debería haber un @ o un # que demuestre que hay un acuerdo de por medio. Por otro lado, no doy consejos o digo cosas que estén fuera de mi alcance”, explicó a Infobae Paulina Cocina.

Seguido de la reconocida influencer de cocina, aparece la cuenta de humor de Gente Rota; el deportista Juan Martin del Potro; el actor Nicolas Vazquez y completan el top 5 dos actores y humoristas como son Dario Barassi y Migue Granados, que tienen una gran actividad en sus redes.

Por último, entre los famosos con menos de 1 millón de seguidores, comienzan a aparecer otras personalidades relevantes. Liderando el top 3 se destaca el psicoanalista Gabriel Rolón, seguido de los periodistas Andy Kusnetzoff y Diego Leuco.

En cuanto al tipo de contenidos, los tutoriales, los descuentos y los sorteos son los más valorados por los usuarios. En contraposición, las fotos con un producto o la publicidad de una marca son las que menos gustan.

“Creo que es un denominador común que la gente me escriba agradeciendo por las recomendaciones. Cuido mucho esa relación porque quiero recibir mensajes positivos. Cuando la gente hace lo que recomiendo, esto es lo mejor. El 80% de mis recomendaciones no tienen una marca atrás, son un brócoli, un huevo de campo, una acelga. Cuando la gente lo prueba y luego me escribe diciendo “Prové la achicoria, no la conocía y me encantó”. Eso es lo máximo de lo que hago, me encanta. Me parece muy groso que suceda esto”, concluyó la influencer Paulina Cocina.

