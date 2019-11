“Los suelos de Marte son más alcalinos, por lo que esto se podrían cultivar espárragos o frijoles, pero no papas”, aseguró el científico de la NASA, Jim Green, durante una presentación realizada como parte del Congreso Internacional de Astronáutica. “Si tuviera que comer espárragos durante tres años, creo que me quitaría el casco y caminaría afuera”, agregó en torno jocoso sobre una acción totalmente imposible, ya que en Marte no hay aire puro como en la Tierra.