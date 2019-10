“La NASA ya ha anunciado que su módulo de aterrizaje de Marte 2020 no contendrá una prueba de detección de vida. De acuerdo con un protocolo científico bien establecido, creo que se debe hacer un esfuerzo para poner los experimentos de detección de vida en la próxima misión a Marte. Yo y mi coexperimentadora hemos propuesto formal e informalmente que el experimento LR, enmendado con la capacidad de detectar el metabolismo quiral, sea enviado a Marte para confirmar la existencia de vida: las reacciones químicas no biológicas no distinguen entre ‘moléculas orgánicas zurdas y diestras’, pero todos los seres vivos lo hacen”, precisó el investigador. Levin cree, en suma, que su condición de científico le permitió percibir algo más que los elementos químicos que utilizó.