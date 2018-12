Ella reveló que pesaba diez kilos menos, producto de la depresión que había sufrido: "Venía de una seguidilla y se sumó la muerte de un amigo, que era como mi hermano. Estaba con un negocio que tenía que ver con una hotelería que iba a hacer, cerca de Luján, Villa Ruíz, y llegó un momento que no se pudo seguir por la muerte de Gaspar, y me tiré en la cama. Un íntimo amigo llamó a mis hijos, se aparecieron y fui a ver a un psiquiatra. Después, cuando tenía que volver a verlo, me agarró un ataque de pánico que no podía salir"