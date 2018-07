Cristina, mamá del rockero, estuvo en el programa Cortá por Lozano y reveló las palabras que les dijo su hijo la noche del crimen a través de un audio de WhatsApp desde un teléfono prestado. "Anoche hablé con él, me dijo que se iba a entregar", empezó. Y siguió: "En uno de los audios que me mandó me dice que no va a poder soportar esto, que prefiere estar muerto. Él nunca se imaginó llegar a esta situación. Lo desconozco", reveló acongojada.