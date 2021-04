Escándalo en Corte y Confección: Matilda Blanco denunció que el coach de Bicho Gómez hizo trampa

Matilda Blanco denunció que el coach de Bicho Gómez hizo trampa (Video: "Corte y Confección", El Trece)

Por las acciones de sus participantes, a veces desopilantes, en ocasiones más drámáticas, cada emisión de Corte y Confección Famosos (El Trece) genera su ruido. O, dicho de una manera más acorde, dejan mucha tela para cortar. Fue el caso de este miércoles, cuando Matilda Blanco -jefa del taller- pidió una sanción para un grupo de participantes a los que considero “tramposos”.

“Participantes famosos, no tengo una buena noticia para ustedes. Resulta que la señora Matilda Blanco, la jefa del taller, ha hablado con producción y ella tiene algo para decirles”, anunció Andrea Politti, la conductora del programa. “Pasan cosas extrañas en el taller... como por ejemplo que, cuando los coach tienen que irse del taller y dejar de ayudar a los participantes, el coach se queda. Y hubo un coach escondido. Cuando yo digo: ‘Los coach se tienen que retirar’, se tienen que ir”, dijo Blanco en su descargo, a la vez en que pidió al acusado que pasara al frente: “Estamos hablando de Juan”, ayudante del Bicho Gómez.

“Decí la verdad, Juan”. “¡Contales del tobillo!”, arengaban de fondo y a los gritos los participantes. “En realidad, estábamos con el Bicho terminando, me torcí el tobillo y me quedé abajo, por un tema de que no podía salir del programa y nada más. Ahora puedo caminar porque no fue una fractura”, explicó Juan en su defensa.

“¡Esto es una excusa inventada!”, dijo la jefa del taller, por lo que Politti le pidió a Fabián Zitta -uno de los jurados junto a Verónica de la Canal y Benito Fernández- que revisara al coach. Es que, además de ser diseñador, es médico. Entonces, Zitta le pidió a Juan que se ponga de puntas de pie: “No, no se puede”, dijo. “Movelo así”, le mostró el jurado mientras movía el pie en el sentido de las agujas del reloj “Tira, tira para atrás”, describió su dolor coach. “Parece que tuviera algo, eh”, diagnosticó con dudas el jurado.

“Tengo una testigo. La señora Capristo se quejó de sus compañeros y sabe que esto es así, que el señor Juan miente, y su participante, el Bicho, miente, además ”, continuó Blanco con su denuncia, pese a lo dicho por el jurado. “No, no, el Bicho no mentiría jamás, es un papá de familia”, lo defendió Miriam Lanzoni.

Acto seguido, Matilda le entregó un sobre a la conductora, con una dura sanción: “Atención, porque acá me están diciendo que al primer grupo, y estoy hablando de Bicho, Ximena Capristo, María Fernanda Callejón y Miriam Lanzoni les restan dos puntos”, anunció Politti, revelando el contenido del sobre. Lo que provocó una airada queja por parte de los concursantes: “¿Pero por qué tiene que restar puntos ella?”, preguntó el Bicho, siendo que es tarea de los jurados.

“Por favor, no mientan, esto es serio, chicos. Esto no es un chiste, esto no es un programa cómico. Esto es Corte y Confección. Dejen el humor para otro momento”, pidió Blanco con severidad. A lo que el Bicho intentó defender a su grupo: “Una pregunta: cuando hacemos las cosas bien, que dejamos el taller limpio, nunca nos sumaron puntos”. dijo el Bicho. “Eso es una obligación, es una obviedad, es su propio espacio de trabajo”, lo frenó Matilda, sin darle margen.

“Matilda, no estás evaluando que, por la urgencia, se torció el pie. Gracias a Dios no pasó nada”, se quejó Miriam Lanzoni.

Juan, coach del Bicho Gómez, aseguró que se torció el tobillo

“El señor Zitta, que es médico, corroboró que el coach se torció el pie. ¿Ustedes lo vieron coser a él o lo vieron abajo de la mesa?”, les preguntó Andrea a los danminificados. Pero la interrumpió Matilda: “Lo escondieron debajo de la mesa. Yo le voy a hacer una pregunta a la señora Capristo: se quiere cambiar de equipo, ¿por qué?”, dijo la jefa del taller. “Porque me parece injusto, no es idea mía todo esto”, se defendió Ximena, en modo arrepentida. Aunque después dijo: “No voy a mandar a nadie al frente, pero quiero irme al otro equipo, ¿puede ser?”. “Juan miente”, selló Matilda.

“Ahora, yo hago una pregunta: si ella tiene el poder de bajar dos puntos, ¿el jurado no puede subirnos esos dos puntos que ella nos bajó?”, consultó Gómez. “Hay que hablar con producción, pero si realmente tuvo un problema en el tobillo, habría que considerarlo”, le contestó De la Canal.

Por último, el coach Juan abandonó la escena rengueando, lo que provocó las risas de todos los participantes y jurados. Y la conductora acotó: “Miralo, se va rengo... yo quiero decir algo: cuando vino para acá, lo hizo caminando derechito, vino casi corriendo”.

