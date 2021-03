Sofía Jujuy Jiménez conoció a su abuelo femicida antes de morir: “Me lo pidió mi mamá”

Los detalles de un asesinato son estremecedores, pero cuando se trata de un femicidio, en el seno de la propia familia, es mucho peor. Para Sofía Jujuy Jiménez, relatar este terrible episodio de su vida fue muy emotivo en su momento. Hace un tiempo, la modelo y conductora reveló que su abuela materna fue víctima a manos de su propio esposo.

En diálogo con Catalina Dlugi, Sofía se animó a visitar a su abuelo femicida antes de morir, debido a que estaba muy enfermo. En una nota con el ciclo Agarrate Catalina en Radio de la Ciudad (AM 1110), Jiménez explicó que fue su madre la que le pidió visitar al hombre. “Mi abuelo ya falleció y cuando estaba pasándola mal antes de morir, fuimos a despedirlo, porque mi mamá nos pidió”, expresó.

A pesar de que fue y sigue siendo una historia muy difícil de asimilar, la modelo aseguró que le hizo bien exteriorizar lo que vivieron con su familia. “A partir de contarlo en 2018 hubo un antes y un después, y a medida que pasa el tiempo me doy cuenta de lo bien que nos hizo hablarlo a toda la familia, a las mujeres de la casa, porque de alguna manera nos estamos animando nosotras mismas a tocar el tema internamente. No se hablaba, todos sabíamos de ello pero no se profundizaba”, expresó.

En su momento, la ex de Juan Martín Del Potro contó que su abuelo mató a su esposa con un fierro y que a su madre la tuvieron que criar las tías, porque quedó huérfana. Hoy, la morocha asume que, luego de hacer una introspección, logró entender “más allá de todo” y agregó que, por su parte, a su mamá no le quedó resentimiento con su padre ya fallecido.

Sofía Jujuy Jiménez

La modelo ya había comentado en alguna oportunidad este hecho, y eso trajo el tema a la familia nuevamente, porque le contaron detalles que ella desconocía y que hicieron la historia aún más sensible. “Antes creía que había sido con una pistola o una escopeta pero fue con un hierro. Es un tema que no está del todo desarrollado en la familia. A mis tías y a mi mamá les cuesta terminar de hablarlo”, admitió. “Yo trato de dar un mensaje positivo: esas cosas te marcan pero se pueden transformar y creo que somos las primas mujeres que somos gracias a ellas que nos sacaron adelante. Ellas se quedaron huérfanas, sin padre ni sin madre”.

“Pienso en la cantidad de mujeres que mueren... y quiero abrazar a todas esas mujeres y familias que pasan por eso y decirles que ‘se puede’ y yo tengo el mejor ejemplo en mi mamá, que es el positivismo andante y vos decís digo ‘loco, tenés una historia muy heavy, y así y todo está parada hoy y es lo que es“, contó Sofía. “Mi mamá es la que escuchó y lo tiene medio bloqueado, pero las hermanas cuentan que es la que más lo vivió, y no pudo hacer nada. La vio tirada a mi abuela. Era la hermana mayor, y hacerse cargo de sus hermanitas… y hoy es abogada, y le va muy bien, y a mi me dicen ‘sos igual a tu mamá cunado tenía tu edad, por la sonrisa, la buena onda’, para mí ese es el ejemplo”, había recordado Jujuy cuando estuvo como invitada en alguna oportunidad a PH, Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas

SEGUIR LEYENDO