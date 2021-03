Las nueve vidas de Ozzy Osbourne: el documental que cuenta los años más alocados, sus adicciones, el reality que lo revivió y el Parkinson

Tráiler de "Las nueve vidas de Ozzy Osbourne"





“¿Saben en qué momento me retiraré? Cuando pueda escucharlos poniendo clavos en mi ataúd. Y aun así, luego haré un maldito Bis. Porque soy El príncipe de las tinieblas”. Esta reflexión corresponde ni más ni menos que a Ozzy Osbourne y forma parte de la biografía que podremos ver este lunes a las 22:50 en la señal A&E. Con testimonios de Sharon (su esposa), sus hijos Aimee, Kelly y Jack, más los de la banda Black Sabbath, Las nueve vidas de Ozzy Osbourne intenta recorrer la suerte y desdicha que tuvo el cantante a lo largo de su carrera.

La producción recorrerá a lo largo de dos horas, las nueve etapas de su vida presentadas como “Pobreza y prisión”, “El nacimiento del heavy metal”, “Drogas, muerte & divorcio”, “Diario de un loco”, “Matrimonio y caos”, “El pecado definitivo”, “No más giras”, “Papá lo sabe todo” y “Retiro”.

En cada tramo, Ozzy se anima a contar sobre sus orígenes humildes en Birmingham, Reino Unido, su paso por prisión, la importancia de Los Beatles en su vida musical, el cambio que le implicó ser el vocalista de Black Sabbath y luego su expulsión. También reflexiona acerca de cómo fue la separación de su primera esposa, sumando a esto la muerte de su padre. El documental también recorre la etapa de solista de Ozzy, cuando llegó a ganar un premio Grammy.

Y, por supuesto, tampoco esquiva su vínculo con las drogas y el alcohol hasta que vuelve a renacer luego de aquel reality, The Osbournes, en el que mostró su vida junto a toda su familia. Fue justamente luego de este paso por la televisión que Ozzy se revinculó con su público y con una audiencia que nunca había escuchado sus canciones.

Ozzy Osbourne

Con sus 70 años encima y la enfermedad de Parkinson a cuestas, Ozzy intenta repasar los años en los que se creía inmortal. Pero la historia de Osbourne es también la de un sobreviviente que mucho le debe a su mujer, que primero había sido su manager, que es una compañera incondicional. Una de sus hijas, Kelly, devenida en comentarista de vestuarios de las estrellas, afirma durante esta biografía que su papá es el “verdadero Iron Man”.

“He tenido la mejor vida que pueda tener” dice Ozzy Osbourne en el documental que recorre su vida. Y debemos creerle. Su carrera con la música comenzó en la década del 70 como el líder de la banda de heavy metal Black Sabbath, y algunas de sus canciones más populares fueron War Pigs, Iron Man y Paranoid.

John Michael Osbourne nació en 1948 y, como recuerda durante este documental, vivía casi en la miseria con sus padres y hermanos: “El dormitorio que tenía en ese entonces no era más grande que dos camas individuales una al lado de la otra. No había inodoro interior, era un balde para orinar al final de la cama. No tenías papel higiénico, tenías periódico. No tenías agua y jabón, lo cual fue un gran estigma para mí. Tuve mucha vergüenza cuando era niño porque siempre me sentí sucio. Siempre me sentí impuro”, recuerda con tristeza. Pero esa pobreza no sería eterna y la llegada de Ozzy al rock le salvó la vida aunque lo vinculó con vicios nocivos.

Con una carrera exitosa en la música, y cuando esta estaba decayendo, llegó la oportunidad del reality show en el que veíamos al líder más rudo del metal, sacando la basura de su casa o haciendo tareas domésticas. Fue un éxito rotundo allá por 2002 y Ozzy volvió a renacer.

"Las nueve vidas de Ozzy" (EFE /A&E)

Pero el diagnóstico de Parkinson lo volvió a tirar para atrás. Fue durante una entrevista en enero de 2020 en Good Morning America, donde Osbourne reveló que le habían diagnosticado esa enfermedad. Inmediatamente canceló la gira “No More Tours 2″ por los Estados Unidos. En cambio viajó a Europa para recibir tratamiento y recuperación de su dolencia. Pero esto no le impidió lanzar su duodécimo álbum, Ordinary Man, con colaboraciones con Elton John, Post Malone y el legendario guitarrista de Guns N‘ Roses, Slash.

Un hombre que, como los gatos, cuenta más de una vida y que no se rinde y va todo. La cita con su biografía es este lunes 15 a las 22.50 por el canal A&E.

Póster de "Las nueve vidas de Ozzy Osbourne"

