Nancy Pazos habló de todo: sexo, la relación con su novio y el vínculo con Diego Santilli: “Todos los políticos me tienen miedo, inclusive mi ex”

Nancy Pazos habló de todo con Catalina Dlugi (Agarrate Catalina - La Once Diez)

Cada vez que habla, Nancy Pazos deja algún título. Frontal y desprejuiciada, habla sin casete y no hay tema que pase por alto. Fiel a este estilo incisivo, la periodista dialogó con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez) la periodista no se calló nada: repasó de sus relaciones de pareja, analizó por qué los políticos le tienen miedo y ratificó su defensa a su compañera Florencia Peña luego de las críticas que recibió por la tapa de una revista.

La conductora de Ruleta rusa (Rock & Pop) e integrante de Flor de equipo (Telefe) contó que sigue de novia con Ignacio Iparraguirre, su novio desde hace más de siete años. “Duró muchísimo la verdad, mucho más de lo que yo había pensado”, admitió la periodista, y reveló algunos detalles del comienzo de la relación.

“Al principio fue como una especie de escape, de tener un algo. Yo soy una persona en ese sentido muy activa sexualmente, hay que decirlo; entonces no podía estar suelta”, reconoció la periodista entre risas. “Acá se cree que coge más el que no tiene pareja porque está suelto. ¡Mentira! Es un quilombo coger con el de afuera. Con lo cual, yo me agarré a don Nacho Iparraguirre, que además vino con diez años menos, se llevaba el mundo por delante”, agregó la conductora.

Nancy Pazos y su novio, Ignacio Iparraguirre. (Fuente: Instagram)

“Además te bancaba que vos estabas todavía llorosa haciendo el duelo”, observó Dlugi aludiendo a su separación del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli luego de veinte años de relación: “Yo lloraba por el otro y el pibe me decía ‘Vení, vení, no pasa nada’”, contó la periodista que destacó el respeto mutuo y el nivel de libertad que construyó en la relación con su novio. “Nacho vive en Carmen de Areco, yo vivo en Pilar, trabajo en Buenos Aires, la verdad que de lunes a jueves parece que fuera casi soltera. Cada uno está en la suya, tiene su laburo, sus amigos, sus cosas. Mágicamente los viernes aparece y convivimos durante todo el fin de semana”.

Respecto a la separación con Santilli, Dlugi destacó cómo se había hecho cargo y le había puesto el cuerpo al sufrimiento, algo no muy común a la hora de afrontar este tipo de dolores: “Sí, dije ‘me dejó' y hoy lo agradezco, porque estábamos en una relación trabada y recuperé mi vida”, reconoció y celebró que con el tiempo pudo recomponer el vínculo. ”Nunca sentí odio, no pude odiar a mi ex marido y no es porque todavía lo quiera. Es la persona que elegí para tener hijos, es un ser querible y volví a tener la relación de amigos, de cagarme de risa y tener los códigos de antes como papá de los chicos”.

Nancy Pazos conduce Ruleta Rusa en Rock & Pop (Maximiliano Luna)

Sin embargo, la buena relación que pudo reconstruir con el hombre del PRO no quita que tenga algún tipo de concesión a la hora de su siempre filoso análisis de la realidad. “Todos los políticos me tienen miedo, inclusive mi ex”, señaló Nancy: “En términos políticos, porque yo soy una persona muy libre, tengo una mente que analiza de la buena leche, nadie puede llegar a saber que puedo llegar a pensar de las cosas. La libertad de pensamiento asusta en nuestro país”, sentenció.

En relación a esto, ratificó su apoyo a Florencia Peña, su compañera en Flor de equipo luego de las críticas que recibió por una tapa de Revista Gente, y se basó en su propia experiencia para darle un consejo. “Como ella no viene de este palo, tiene una mirada más sacrosanta sobre tres pelotudas que hablan del feminismo, como si fueran dioses del olimpo”, opinó con crudeza. ”Sé que hay gente que genuinamente tiene una mirada crítica sobre el tema. Pero hay gente que fue despiadada por lo que ella representa”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: