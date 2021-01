Felicitas Pizarro se convirtió en mamá de Indalecio: “Sos y serás nuestro regalo del cielo”

Felicitas Pizarro, feliz por la llegada de su segundo hijo

Todo es alegría en la vida de Felicitas Pizarro. Es que este domingo se produjo el nacimiento de su segundo hijo junto a Santiago Solernó: Indalecio. Y ella no tardó en presentárselo a sus seguidores. “Y un 17/1/2021 nos encontramos del otro lado de la piel. Gracias @santisolerno por hacerme mamá una vez más. ¡Te amo! Inda, sos y serás nuestro regalo del cielo a un año de tu partida, Tatata”, escribió la chef en su cuenta de Instagram junto a una tierna foto en la que aparece junto al nuevo integrante de la familia.

Felicitas Pizarro se convirtió en mamá (Foto: Instagram)

La imagen no demoró en superar los cien mil likes y llenarse de mensajes, entre los cuales se destacó el de Carina Zampini, la conductora de El gran premio de la cocina, el reality que la tiene como jurado. “¡Puro amor, bienvenido Inda!”, le comentó. Por su parte, Jimena Monteverde, quien la reemplaza en el programa, también se sumó a los saludos. “¡Qué cosita mas linda! Felicitaciones”, le expresó. En tanto, Juan Marconi, co-conductor del ciclo, le comentó con varios emojis de corazones.

En una reciente entrevista que le brindó a Teleshow , Felicitas había confesado cómo se preparaba para la llegada de su bebé. “Con mucha tranquilidad, poca ansiedad pero con muchas ganas. Tratando de disfrutar mucho de mi casa de mi familia. No es lo único en lo que pienso como me pasó tal vez en el primer embarazo que estaba muy pendiente de todos los cambios, acá van sucediendo y la panza va creciendo, me encanta pero hay otras cosas girando muy importantes alrededor”, había dicho.

Y había agregado: “Se me pasó súper rápido, este año como a todo el mundo se pasó volando y embarazada siendo ya mamá no pongo toda la atención en el embarazo, sino también en el hermano mayor”, señalaba en referencia a Ramón, su primogénito de cuatro años.

Felicitas con su marido y su primogénito Ramón

Cabe recordar que el pasado miércoles 6 de enero, Felicitas se había despedido, al menos por un tiempo, de su rol como jurado en El gran premio de la cocina, justamente para dedicarse de lleno a la maternidad. “Lo que me cuesta dejar @gpcocina me hace dar cuenta lo que adoro mi trabajo y a toda la gente que forma parte de este programa mágico. Después de casi 9 meses me toca irme como dije, para hacer el trabajo más lindo del mundo que es el de ser MAMÁ”, había expresado. Pero aclaró: “No es una despedida, es un ‘nos vemos pronto’ pero con toda la revolución hormonal de una futura madre. Espero volver Presidenta y Puérpera, ¡agárrate! ¡Los voy a extrañar mucho!.

Desde que dejó las grabaciones del ciclo de El Trece, Felicitas aprovechó para lavar y ordenar toda la ropa de Indalecio, armar la cuna y hacer el bolso para que cuando tuvieran que salir corriendo con su marido para la clínica. Sin embargo, lo principal para ella durante estas semanas fue poder estar mucho tiempo con su hijo mayo. “Él necesita de su mamá y no puede creer que esté en casa las 24 horas”, había dicho. Y es que, aunque es muy chico, el nene sabía que se venían cambios muy importantes en la familia.

