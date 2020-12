El emotivo mensaje del hijo de Máximo Ravenna: “Gracias totales, gurú de la vida”

Máximo Ravenna falleció el 25 de diciembre a los 73 años (Foto: Nicolás Stulberg)

En la mañana del 25 de diciembre se conoció la triste noticia del fallecimiento de Máximo Ravenna. El reconocido médico nutricionista murió a los 73 años en la Clínica Fleni, después de una larga lucha contra el cáncer. La información causó un hondo pesar entre sus familiares, amigos y pacientes, muchos de ellos vinculados al mundo del espectáculo, quienes lo recordaron con afecto. Y esta tarde, quien le dedicó unas sentidas palabras fue Luciano, uno de sus cuatro hijos, al recordarlo con una foto en su cuenta de Instagram.

Según escribió Luciano, la imagen fue tomada durante el último al que asistieron juntos. “Más allá del trabajo, él me transmitió el amor y la pasión por la música y el fputbol, cosas que me marcaron para toda la vida”, publicó el joven que trabaja en el área de comunicación en el instituto que lleva el nombre de su padre. “Acá estábamos viendo y vibrando juntos con Phil Collins, me acuerdo que fue con muletas porque ya estaba jodido de la gamba”, añadió.

En la siguiente parte del mensaje, Luciano le habla directamente a su papá. “Te voy y te vamos a extrañar mucho viejo. Nos hiciste mejores a todos los que te conocimos y haremos todo lo posible para continuar con tu legado infinito”, fueron las emotivas palabras que eligió para su padre. Para despedirse, hizo referencia al apodo con el que se lo conoció en el mundo de la nutrición. “Gracias totales, “Gurú” de la vida. Fuiste y serás muy importante para la historia de muchos”, completó Luciano.

La noticia del fallecimiento de Ravenna fue confirmada a través de la cuenta oficial en Instagram de su clínica: “Hoy dejó de acompañarnos con su presencia, pero nos hizo su legado. Fue un pionero, un formador, un luchador incansable. Nos enseñó a cortar con lo que nos hace mal, ser medidos y tomar distancia. Y que por sobre todas las cosas, el estar juntos posibilita encontrar el mejor camino”.

El emotivo mensaje de Luciano Ravenna para su papá (Foto: Instagram)

Ravenna egresó de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires y de la Primera Escuela Argentina de Psicoterapias para graduados. Desde los comienzos de su extensa trayectoria se ha dedicado al estudio de la obesidad y los desórdenes alimentarios.

Realizó varios posgrados en diferentes universidades reconocidas internacionalmente, sobre todo en los Estados Unidos, entre las que se destacan Harvard Medical School, Jackson Memorial Hospital y American Psychological Institute of Science.

A raíz de su prestigio en el área de la obesidad, muchos famosos se han dirigido a su consultorio. Susana Giménez, Diego Maradona, Daisy May Queen, Georgina Barbarossa, la Tota Santillán y Karina Mazzocco fueron algunos de los que se atendieron con Ravenna para adelgazar.

Ravenna atendió a personalidades como Diego Maradona y Susana Giménez (Nicolás Stulberg)

El “método Ravenna” se basa en el corte inmediato de los excesos, la medida de las porciones y la distancia entre las comidas. Su tratamiento era siempre interdisciplinario: un trabajo en conjunto de nutrición, psicología y medicina. Abordó la obesidad como un problema de conducta, una adicción o la tendencia a comer más de lo necesario.

En una entrevista que brindó a Infobae en 2016, el nutricionista explicó: “Los circuitos adictivos son indudables, en donde el cerebro tiene dos opciones: decidir en el centro de la lógica o a través de las emociones. Entonces aparece el momento en el que el gusto compensatorio del displacer toma vida propia y se comienza a comer por placer en sí mismo, sin que a una persona le haya pasado algo malo en su vida”.

