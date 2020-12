Rocío Oliva reveló quiénes hubiera querido Diego Maradona que llevaran su cajón

Rocío Oliva y Diego Maradona

A casi dos semanas de la muerte de Diego Maradona, continua la polémica en torno a quienes pudieron asistir a su velorio y a su entierro en el cementerio de Bella Vista. Dos de las personas que se quedaron afuera y que estuvieron muy cerca del Diez en los últimos años fueron su abogado Matías Morla y quien fuera su pareja, Rocío Oliva.

“El único gesto de ese velorio que tenía razonabilidad fue Coppola llevando la primera manija del cajón. A mí me emocionó. Ese era el lugar que le correspondía”, destacó Chiche Gelblung en la mesa de Polémica en el Bar y Mariano Iúdica, agregó: “Diego lo puso en la primera manija del cajón de su padre (Don Diego en el 2015)”.

Rocío Oliva, muy atenta a lo que decían sus compañeros respondió: “Pero no sé si Diego hubiera querido que lleve la manija de su cajón. Yo, de charlas como mujer con Diego…”. Pero no dio demasiadas explicaciones sobre los motivos que la llevaban a dudar de la presencia del ex representante del ídolo.

Y Horacio Cabak retrucó con una pregunta para la panelista: “Si Diego hubiera hecho la lista de quiénes quería que estuvieran en el cajón, ¿a quiénes hubiera puesto?”. Muy seriamente la ex pareja del Pelusa dijo que no sabía pero agregó: “Seguramente Burlando como dicen que estaba no”.

“Guillermo dudás, ¿Morla hubiera estado?”, insistió el panelista y ella respondió: “Yo creo que sí, a Diego no le toques a Morla porque te come un brazo, nos guste o no nos guste”.

Maradona junto a Matías Morla

Oliva tampoco pudo darle su adiós de quien había sido su pareja. En medio del dolor y de la polémica, recibió el apoyo de Verónica Ojeda, la mamá de Dieguito Fernando. Lo hizo a través de Luis Ventura: “Me dijo ‘Si la ves, mandale mi solidaridad porque yo pienso que ella tendría que haberse despedido de Diego en el velatorio, yo sé que no la dejaron y si yo hubiera podido hacer algo, si nos hubiéramos comunicado de alguna manera y hubiera podido habilitarlo, lo habría hecho’”.

“Me parece un grato mensaje y si está mirando se lo agradezco. Eso es lo que tenía que pasar. Cuando había peleas, cada uno se hacía responsable porque estando Diego en vida era una cosa. Pero con un Diego en un cajón ahí tienen que quedar todo de lado”, dijo la panelista de Polémica un tanto sorprendida y agregó: “Con Verónica nunca fuimos amigas. Así pensaban sus hermanas y mucha gente pensó, así como ella, que tenía que entrar a despedirme de Diego”.

Apenas unos días después del fallecimiento, la futbolista se había referido a su ausencia en la despedida: “Siento que verme era un deseo también de él. Eso es lo que me hace decir: ‘Ay, yo quería despedirme’. Es duro, pero siento, yo, Rocío, por ahí nada que ver, que hasta que no diga: ‘La Flaca todavía no vino’, no sé si va a poder descansar en paz. Pero también me deja tranquila que desde el lugar adonde esté, él sabe que ese día yo llegué ahí”.

SEGUÍ LEYENDO

Rasgos de su abuela, la camisa de un vecino y humor: el proyecto post pandemia de Candela Vetrano

De Argentina a Italia: cómo surgió Lo que tienes, el nuevo tema de Oriana Sabatini y el freestyler Rusherking

Alejada de los escándalos, Verónica Ojeda decidió recordar a Diego Maradona con un tierno video