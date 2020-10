El difícil momento de Graciela Alfano: “Me robaron el teléfono y la gente que me ayudó me pedía selfies”

Graciela Alfano (Foto: Instagram)

Agradece que sólo se haya tratado de una pérdida material. Y que, a pesar del shock, su integridad física no se haya visto comprometida. Sin embargo, Graciela Alfano no puede evitar sentirse vulnerable frente al hecho delictivo que le tocó vivir en la tarde-noche del sábado, cuando le sustrajeron su teléfono celular en plena vía pública.

“Fue en Salguero y Santa Fe, a las siete de la tarde. Y la verdad que fue tan sutil todo, que no me di cuenta. Cometí el error de sacar el teléfono y se ve que me estaban observando cuando lo puse en el bolsillo. Así que aprovecharon mientras yo cruzaba la calle, cuando miré hacia un costado, para robármelo. Pero lo hicieron de una manera que no sentí ni siquiera que me tocaron”, le relató la diva a Teleshow .

¿En qué momento se dio cuenta de que le faltaba el móvil? “Cuando llegué al otro lado de la calle, por esa cosa de la intuición, me toqué el bolsillo y noté que ya no estaba más. Entonces me di vuelta y en la acera de enfrente ya no quedaba nadie. Pero yo había podido ver a las únicas dos personas que estaban en ese lugar y desaparecieron. Eran dos menores, de unos quince años, que estaban ahí como vendedores callejeros”, explicó Alfano.

Lamentablemente, Graciela no pudo recuperar su teléfono y recién logró responder los mensajes que le habían llegado cuando bajó las aplicaciones a un aparato que le prestaron de manera provisoria. De todas formas, por tratarse de un celular de marca Iphone, ella está tranquila sabiendo que los delincuentes no van a poder acceder a ninguno de sus archivos personales.

Graciela Alfano no pudo recuperar su teléfono

“La particularidad de este tipo de teléfonos es que podés bloquear no sólo los datos sino también el aparato, así que no pueden entrar de ninguna manera al material que yo tenía guardado ahí. Igual, no creo que las fotos de mi nieta bañándose o comiendo puré les interesen demasiado. Porque, a esta altura, una ya pasa de las fotos hot a las de la nena”, dijo la diva tratando de desdramatizar la situación.

Obviamente, en esa circunstancia Graciela no pasó inadvertida y los transeúntes se solidarizaron con ella. “La gente es un amor. Fue muy cómico, porque se paraban al lado mío para pedirme selfies con sus celulares. Yo les pedía distancia, por favor. Pero estaban todos con sus barbijos. Y fueron muy amables, porque me ofrecieron llamar a la policía y me sostuvieron es ese momento tan feo”, contó.

Finalmente, Alfano reflexionó: “Yo tuve la fortuna de que no me pasara nada, de que no me lastimaran. Hice la denuncia, lógicamente. Y anulé el teléfono, como hay que hacer. Pero la verdad es que la pasé mal. Y me da rabia. Yo siempre digo que hay que ser muy cuidadoso en la calle, porque está muy peligrosa. Sobre todo para las mujeres. Y esta vez me pasó a mí. Podría haber sido mucho peor. Me podrían haber lastimado o empujado, como en esos arrebatos que te tiran y te puede pisar un auto. Por suerte no pasó nada de eso y ya estoy más tranquila. Pero está claro que cuando cae la noche hay que meterse adentro”.

