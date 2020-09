Carmen Barbieri reapareció en televisión luego de la parálisis facial: “Me explotó la cara”

Carmen Barbieri reapareció en la tele luego de su parálisis facial (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

Se define como La Leona y bajo esa presentación afirma que su mayor virtud es la de dar batalla. Los problemas que se le pueden presentar en la vida, la doblan, pero no la quiebran. Se mantiene de pie. Sin embargo, Carmen Barbieri no está transitando un año fácil. Reiterados episodios que la tocan de cerca hicieron que su salud trastabillara. Episodios que la marcaron, como la enfermedad de su hijo Federico Bal, por ejemplo, calaron hondo en su pecho. A raíz de esto, el cuerpo reaccionó y le cobró factura.

La invadió un herpes zóster (culebrilla) que empezó como una molestia en su boca, pero que rápidamente comenzó a ramificarse por todo su rostro. Esto provocó que se alejara del Cantando 2020. Por el dolor, prácticamente no podía ni hablar, mucho menos cantar. Comenzó un tratamiento, pero días después el problema se agudizó. El domingo 13 se le cayó un párpado, le quedó el ojo cerrado y a eso se le sumó una pequeña dificultad para mover la boca. Llamó a su médico de confianza, la atendió vía virtual y le dijo que se trataba una parálisis facial producto del virus. Le llevó tranquilidad y le dijo que era cuestión de días para volver a la normalidad.

Sin embargo, por pedido de su hijo, la llevaron a la clínica Fleni para realizarle una tomografía para descartar cualquier problema neurológico. El susto familiar fue grande. Luego de eso, con la tranquilidad de que no era algo complejo, le cambiaron la medicación y comenzó con una serie de ejercicios que le recomendaron para empezar a recuperar los movimientos de su cara.

Carmen Barbieri tuvo culebrilla hace 3 semanas y recién se está recuperando de la parálisis facial

En la mañana de este lunes 28, la artista brindó un móvil desde su casa para Los ángeles de la mañana. Ya mucho mejor anímicamente, llevó tranquilad. “Es la primera vez que me muestro, ni me miraba en el espejo. Estoy feliz del trabajo que hacen los médicos, porque me quedó una parálisis facial de este lado –el perfil izquierdo de su cara- me sonrió y todavía no tengo la cara de antes. Me arreglaron la cara porque era un monstruo. Me explotó la cara, sentí que me piso un tren”, manifestó y hasta recordó el esguince de tobillo que había sufriendo días anterior al herpes.

Por otra parte, explicó cómo vivió todo el procedimiento: “Yo decía que tenía parálisis en la lengua, porque no podía hablar. Después me explicaron que no, que era el labio y eso provocaba que la palabra no salga bien, me salía raro”, le contó a Ángel de Brito y al mismo tiempo, remarcó las ganas de volver a trabajar: “Yo le dije a mi coach del Cantando, a Hernán, que me probara y me dijo que no, que cantando es como los tartamudos, que cantando no tartamudean, en mi caso sería así”.

Antes del virus que le acató el rostro, sufrió un esguice de tobillo (Foto: Cantando 2020-El Trece)

Retomando y explayándose sobre su problema de salud, contó que lo más complicado que tuvo fue la zona de su ojo izquierdo. En su relato dejó en claro que si no había una intervención rápido podría haber perdido la vista. “Mi oftalmólogo, que es infectólogo, me salvó el ojo, porque el yo tenía comprometida la zona y el herpes te come la visión, te come la cornea, es terrible”.

A continuación, explicó que fue lo que le pasó, según le explicaron los médicos: “Me dijeron que el herpes, por donde pasó, el trigémino… Los filamentos nerviosos están recubiertos y eso el herpes se lo comió y me quedó como libre todo los filamentos nerviosos y eso, además de la parálisis, me generó mucho dolor… Dolor que sigo teniendo”, contó y agregó: “Me dijo el médico que es por estrés postraumático”.

Al mismo tiempo, contó que con lo vivido a raíz del cáncer que tuvo Federico vivió dos episodios. “En primer lugar el estrés cuando me lo contó, que no lo podía ver, las cadenas de oraciones con mis amigas. Por otro, cuando vino y me contó que estaba recuperado. Ese fue otro tipo de estrés, de alegría, como que me relajé y caí”.

Por último, recordó con gracia el momento en el que se lo contó a su hijo y el fue a verla: “Cuando vino a verme y yo no podía ni hablar me dijo ‘no me hagas un personaje, mamá. Vestite y andá a cantar’. No me creía”, detalló y dijo que volvería al Cantando para la gala de homenajes.

