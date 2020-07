La Justicia desestimó la denuncia de Miss Bolivia contra su ex Emmanuel Taub: “Hoy he renacido”

Miss Bolivia y Emmanuel Taub

A principios de junio de este año, la cantante Miss Bolivia había denunciado a su ex marido por violencia de género a través de mensajes en su cuenta de Instagram, en donde compartió fotos con heridas en sus extremidades y en la cara, aparentemente causadas por él.

Paz Ferreyra, nombre real de la artista, hizo la denuncia primero en sus redes sociales y luego ante la Justicia, y la reacción de Emannuel Taub fue autodenunciarse y dejar que sean las instancias de Tribunales las que terminen aclarando la confusa situación.

En las últimas horas, el ex marido de Miss Bolivia, habló desde su cuenta de Twitter para contar que se archivaron dos causas en su contra. El 10 de junio, la Justicia civil había le había dispuesto una restricción para acercarse al domicilio de la artista, en la Ciudad, ni tampoco a 500 metros de otros lugares donde se encuentre, luego de una denuncia por violencia de género realizada por ella.

“Según recién fui comunicado por mi abogado, el doctor Jorge Monastersky, a quien le estoy eternamente agradecido por su trabajo y su confianza en mi palabra desde el comienzo, quiero comunicar que en el día de hoy se determinó que no he cometido delito alguno por la Justicia Penal y las dos causas penales que existieron han sido archivadas”, indicó la ex pareja de Taub.

El comunicado de Emmanuel Taub

En la publicación que hizo Emmanuel, agregó: “El linchamiento, el escarnio mediático y el escrache en redes sociales tiene que llamarnos a la reflexión para construir una mejor sociedad, más justa e igualitaria, así como también no debilitar la lucha que llevan dando hace años los diferentes movimientos feministas. Decir cualquier cosa tiene que tener consecuencias, de hecho las tiene”. El texto cierra diciendo: “Muchas gracias a todos los que me apoyaron y creyeron en mí. Hoy he renacido”.

Mientras tanto, Miss Bolivia todavía no se expresó al respecto. En las últimas horas, la creadora de Tomate el palo subió una foto a sus historias de Instagram en la que aparece con unos auriculares y un libro en sus manos. “Qué hermoso día para esto”, escribió.

La última publicación de Miss Bolivia

En el momento que se desató la pelea, Emmanuel Taub había detallado en qué situación se encontraba la relación con María Paz Ferreyra. “Estamos separados de hecho, en proceso de divorcio. No nos vemos personalmente desde el 16 de mayo. Este proceso de separación comenzó en febrero de este año en el que me fui de mi casa en dos diferentes oportunidades. Regresé para comenzar la cuarentena. Desde ese momento la convivencia se fue tornando cada vez más difícil ante los planteos de Paz Ferreyra de no soportar que mi hora de trabajo sea la nocturna, momento en el que encuentro la tranquilidad y libertad para pensar y escribir”.

Según el mismo informe, el último encuentro que tuvo la pareja, se dio ese 16 de mayo en un monoambiente que Taub alquiló. Según se encontraba declarado en el documento judicial por Emmanuel al que tuvo acceso Infobae , tuvieron una charla tranquila en la que acordaron los pasos a seguir en el divorcio. La situación lo complicó hasta en su vida laboral cuando en ese momento se le cancelaron dos compromisos.

SEGUÍ LEYENDO

La polémica tapa de la revista Caras sobre la hija de Máxima Zorreguieta llegó a los medios de Holanda

La hija de Ramón Valdés respondió una incómoda pregunta sobre su padre: “¿Era drogadicto Don Ramón?”

Blooper en una nota por Zoom: Pampita le pidió a Tini Stoessel que mostrara su look, pero la cantante estaba en pijama