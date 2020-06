Ella considera que la cuota alimentaria de 50 mil pesos que recibe para la manutención de su hijo por parte de su ex marido no se condice con ingresos que el hombre no habría blanqueado ante la justicia. Vicky asegura tener papeles que incriminan a Naselli por lavado de dinero correspondientes a operaciones como representante de personas en los Estados Unidos en su rol de apoderado para el banco en el que trabaja.