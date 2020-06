—Sin dudas. Ya aprendimos un montón, seguro vamos a encontrarle la vuelta y en unos años vamos a estar abrazándonos. No soy fatalista en ese sentido, para nada. Ojalá nos sirva para bajar el ruido de las discusiones coyunturales chiquitas y pensar un poco más a largo plazo cómo nos deja parados esto, como sistema, como conciencia y como sociedad. Agradezco mucho que gran parte de los dirigentes y políticos estén trabajando en conjunto. El Gobierno Nacional con la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Cuando veo esas imágenes me tranquiliza, no me da zozobra. Se dejaron de lado algunas cosas y se está trabajando puntualmente en esto. Es un movimiento de mucha madurez, en ese sentido.