“Me acuerdo la primera patadita, fue exactamente el día que cumplí cinco meses de embarazo, estaba terminando de hacer unas cosas en casa, era tarde y cuando me acosté sentí como una cosquilla y me tenté de risa, estuvo bueno y es un recuerdo que no me voy a olvidar nunca”, contó Mercedes Oviedo, embarazada de 31 semanas a Teleshow .