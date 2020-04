Entonces, Bublé quiso demostrar otra de las habilidades de Vida y, antes de que la niña se retirara, le dijo a Luisana en inglés que quería “una cosa más”. Entonces se paró junto a la pequeña y, tras preguntarle si estaba “lista”, comenzó a cantar I Like to Move It, el tema del dúo estadounidense Reel 2 Real que formar parte de la banda de sonido de la película Madagascar. Y la beba, sin dudarlo, se puso a bailar.