“Me tomaste de sorpresa”, señaló Legrand, a lo que el director respondió: “¿No sabías?". “Te prometo que no”, dijo Mirtha, y retrucó: “¿Estás feliz?”. “Muy feliz”, dijo Marcos, quien contó que su pareja es “actor, también escribe... Armamos una familia en la que no estamos ensamblados, pero funcionamos muy bien entre todos, él opera muy bien con mis hijos, se lleva muy bien con Lily Ann". Y agregó: "Ahora me fui a Puerto Rico a filmar una película y me llevé a mis chiquitos de vacaciones, vino Lily Ann también a buscar a los chicos y pasó unos días con nosotros. “Te felicito Marcos”, resaltó Mirtha luego de escuchar el feliz relato del cineasta.