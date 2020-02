La Chiqui contó que recibió flores, bombones y “unos anillos preciosos”. Y señaló: “No todo el mundo llega a esta edad, y bien como yo. Mi hermana también está perfecta”. Al ser consultada sobre los recuerdos que se le vienen a la cabeza en este día tan especial, respondió: “Recuerdo los cumpleaños que pasaba con Daniel (Tinayre), con todos los amigos… En realidad he festejado siempre mis cumpleaños, nunca los he ocultado. Hoy también me gusta festejarlo. Bueno, festejar no porque no estoy para festejos, pero no me gusta estar acompañada, no me gusta estar sola”.