“El humorismo es una de las actividades del hombre que nunca desaparecen. Es como ‘¿por qué seguir practicando deporte mientras el mundo está tan duro?’ o ‘¿por qué el músico sigue tocando su instrumento?’ Creo que no tiene mucho que ver… El humorismo existe en todos los niveles, como toda actividad de comunicación y de arte. Sigue existiendo igual que el tipo al que le gusta hacer buena cocina, o al que le gusta pintar o al que le gusta estudiar arqueología. El tipo al que le gusta cocinar no dice “voy a cocinar porque estoy deprimido. No es una razón básica. Además, creo que no es útil para compensar el acoso o apremio de las cosas que pasan. Un buen chiste sigue siendo un buen chiste, aunque afuera la cosa esté muy fea o haya gente que la pase muy mal. Y es también un buen chiste en circunstancias normales, en las que no pase eso. Yo no creo que el humorismo sea necesario porque los tiempos que corren son malos, creo que no ayuda mucho a la situación básica general. Cuando la gente la está pasando mal por distintas razones, no le cambia nada… ni nosotros con nuestro humorismo vamos a denunciar nada que esté pasando en el mundo”, había manifestado Marcos Mundstock en una reciente entrevista con Infobae cultura.