Por su parte su casa productora se quedó con dos premios. Uno en la categoría Director: short form para Alain Maiki por el documental Dreams, interrupted en el que se muestra la realidad que viven los niños sirios de los campos de refugiados en Líbano, y otro en el rubro Editor: short form por For the Children, by the Children, un impactante rodaje que va a fondo con la lucha de los jóvenes estadounidenses por reformar la Ley de Armas tras varios tiroteos masivos en escuelas.