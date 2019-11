Jóvenes brujas (The Craft, su título en inglés) se estrenó en 1996. El elenco contaba con una de las estrellas de la televisión del momento: Neve Campbell. La actriz era la figura del drama de Party of five y todos los productores querían contar con ella en sus proyectos. Luego llegó el éxito de Scream que le dio fama mundial. Pero ella no será parte de la remake de esta película. Hasta ahora aparecieron algunos nombres que formarían parte del elenco como Cailee Spaeny y Dakota Johnson como las brujas centennial y Michelle Monaghan y David Duchovny como el elenco adulto del nuevo film. También se especula con la participación de alguna actriz trans de origen latino. Tendremos que esperar hasta julio de 2020, fecha aproximada de estreno.