—He sido muy crítica. A mí me gusta estar en un lugar donde pueda decir: "Eso me gusta. Eso no me gusta". Y no tengo una estructura partidaria que me indique qué es lo que tengo que decir o que me recrimine por algo que dije, que no les resultó funcional. Pero bueno, acá esta tendencia de "sos de un lado o sos del otro". También me ha pasado, fuera de la política, en mi ámbito: "¿Sos del teatro independiente o sos de teatro comercial?". Yo lo llevo a (Claudio) Tolcachir a que me dirija en la plaza o en el Maipo. Me parece que hay tantas cosas buenas en todos lados para tomar; o con las religiones, también. Lo hablo en mi espectáculo.