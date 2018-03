Fiel a su estilo, el artista canadiense lanzó un chiste que generó el estallido del público presente: "No, no, yo sé cuál es la pregunta, porque todos me están preguntando. Y no, no es el bebé de Jim Cuddy. Estoy bromeando". Luego, el músico buscó a Luisana entre el público y le dijo: "Te amo tanto, mi amor. Te amo". Ella se río, lo aplaudió y ambos se tiraron besos.