Marley (47) viajó hace dos semanas a Chicago para esperar la llegada de su hijo Mirko, que nació de un vientre subrogado y que se adelantó a la fecha de parto. "El 8 de noviembre era el día en que supuestamente me convertía en padre, pero el destino y Mirko decidieron convertirme en padre 12 días antes, con los nervios y miedo que eso me produjo, me hizo feliz 12 días más en mi vida", escribió en su cuenta de Twitter.