Hace unos días la novia de Franco Masini (23) había utilizado las redes sociales para hacer un descargo contra quienes la critican: "Soy una agradecida de la vida, y no me refiero al dinero, como todos piensan. Me refiero a poder tener una sensibilidad extrema, que tiene un valor mucho mayor. La plata no compra la felicidad, ni la salud, ni los seres queridos, ni el amor, ni la sensibilidad, ni un buen corazón", había escrito.